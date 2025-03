O rendimento da Ferrari nas duas primeiras corridas da F1 2025 já rende discussões no mundo da velocidade. Afinal, o carro é ruim? A equipe italiana lutou no meio do pelotão no GP da Austrália e, apesar do sucesso na corrida sprint em Xangai, terminou no GP da China atrás das principais rivais e ainda teve os dois pilotos desclassificados por motivos diferentes pela FIA. Apesar disto, a confiança da escuderia está em alta.

Frédéric Vasseur assegurou que não há qualquer preocupação quando ao potencial da SF-25, o carro para esta temporada. Para o chefe da Ferrari, as condições das duas provas e o estilo das pistas precisam ser levados em consideração e foram o que "empurraram" os carros vermelhos para trás.

- Não preciso me certifica pela pole da classificação sprint e a vitória na corrida sprint. Claramente vejo que o carro não está ruim, e os números provam. Para vencer, é preciso sempre chegar o mais próximo possível do seu potencial e do limite, deixando nada por fazer em termos de peso do carro ou 1m na frenagem - falou Vasseur, em entrevista ao jornal francês L’Equipe, e completou:

- Nas últimas quatro corridas de 2024, foram quatro vencedores diferentes que sempre colocaram meia volta de vantagem para os demais. E ninguém levou atualizações para essas corridas, o grid estava muito apertado. Quer dizer que precisa de muito pouco para haver uma enorme diferença. Os tipos de pista e as temperaturas também entram nessa discussão. Mas não é uma questão de potencial [do carro]: é uma questão de extrair o potencial.

Para reforçar a opinião, Frédéric Vasseur cravou que a vitória mais dominante do ano até agora não foi nenhuma das duas da McLaren, ambas com dobradinha. O dirigente da Ferrari destacou a vantagem de Lewis Hamilton na corrida sprint em Xangai.

- 7 segundos de vantagem após 1/3 de corrida foi talvez a maior demonstração de domínio nas três provas que aconteceram até agora - concluiu Vasseur.

Vencedor da sprint, Lewis Hamilton após pitstop da Ferrari no GP da Austrália pela F1 2025 (Foto: Tracey Nearmy / POOL / AFP)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da China, o próximo compromisso das equipes é o GP do Japão, entre os dias 4 e 6 de abril. Repetindo o horário adverso das primeiras corridas, a disputa da terceira etapa, em Suzuka, também acontecerá na madrugada, a partir das 2h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.