Marc Priestley, ex-mecânico da McLaren, revelou no podcast “Chequered Flag”, da “BBC”, como o relacionamento de Lewis Hamilton com Nicole Scherzinger, ex-vocalista do “The Pussycat Dolls”, influenciava diretamente seu desempenho nas pistas. O casal ficou junto entre 2008 e 2015.

continua após a publicidade

— A relação deles era cheia de altos e baixos, e podíamos claramente rastrear o desempenho de Lewis na pista em função disso. Quando o namoro estava em crise, seu rendimento no carro também caía — comentou Priestley.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O impacto era tão evidente que os integrantes da McLaren brincavam que a melhor estratégia para melhorar o desempenho de Hamilton seria manter o relacionamento em harmonia.

continua após a publicidade

— Em um bom dia, ele pilotava incrivelmente bem. Mas quando o namoro enfrentava dificuldades, era como uma montanha-russa emocional. Brincávamos que ganharíamos mais tempo de volta garantindo que eles estivessem bem do que com qualquer ajuste no carro. — disse Priestley.

➡️ Red Bull confirma insatisfação de Verstappen com saída de Lawson

'Ele desaparecia', diz Marc Priestley

Priestley também explicou como o estado emocional do piloto afetava seu comportamento fora das pistas, tornando-o introspectivo e até recluso em momentos de crise.

continua após a publicidade

— Ele desaparecia nas noites de sábado. Às vezes, até cancelava compromissos com patrocinadores e se trancava em um quarto, refletindo demais sobre as coisas. Ele se punia emocionalmente, reforçando pensamentos negativos sobre seu desempenho. — revelou.

➡️ Ferrari pede ‘calma’ com favoritismo da McLaren na F1 2025: ‘Não acabou’

Hamilton e Nicole Scherzinger: um relacionamento marcado por altos e baixos

Nicole Scherzinger e Lewis Hamilton (Foto: MARK THOMPSON/ AFP)

Lewis Hamilton manteve um relacionamento de sete anos com a cantora americana Nicole Scherzinger, de 46 anos. O casal terminou em 2015, devido à distância que afetou a relação. Juntos desde 2008, Hamilton e Scherzinger anunciaram o noivado em 2014, mas meses depois se separaram, para então reatar em seguida. O relacionamento foi marcado por altos e baixos ao longo dos anos.

O piloto da Ferrari conquistou a vitória na corrida sprint do GP da China. No domingo, terminou a corrida principal em sexto lugar, mas foi desclassificado devido à espessura da prancha — uma placa de madeira localizada na parte inferior dos carros — estar abaixo do mínimo exigido pelo regulamento. O próximo compromisso de Lewis Hamilton é no GP do Japão, na primeira semana de abril.