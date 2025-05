Duas partidas movimentaram os Playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), neste domingo (18). Em São Paulo (SP), Gui e Alexey brilharam para classificar o Flamengo diante do Corinthians por 80 a 78. Também na capital paulista, o Pinheiros venceu o Franca por 72 a 66, com grande atuação de Sloan, e forçou o jogo cinco e decisivo da série.

Flamengo se junta a Minas e Bauru, como as equipes classificadas para as semifinais do NBB. Pinheiros e Franca disputam a última vaga, no Ginásio Pedrocão, em São Paulo. Dia e horário do jogo decisivo ainda não foram divulgados.

🏀 Corinthians 78 x 80 Flamengo

Corinthians e Flamengo protagonizaram um emocionante confronto, no Wlamir Marques. Em uma partida de tirar o fôlego, o time Alvinegro conseguiu reduzir uma diferença de 16 pontos no placar, impulsionado pela torcida que transformou o ginásio em um verdadeiro caldeirão. Embora tenha estado muito próximo da vitória, o Rubro-Negro conseguiu uma virada no momento decisivo, vencendo por 80 a 78 e garantindo sua presença em mais uma semifinal do NBB CAIXA. Agora, o Flamengo acumula 15 classificações em 16 edições.

Alexey Borges foi crucial nos momentos finais da partida, marcando quatro dos seus 15 pontos, influenciando diretamente o desfecho do jogo. Pelo lado do Corinthians, Cauê Borges brilhou, encerrando a partida com 18 pontos, sete rebotes e duas assistências, alcançando uma eficiência de 19.

🏀 Pinheiros 72 x 66 Franca

Sob forte pressão da torcida e superando adversidades tanto antes quanto durante a partida, além de uma defesa focada em proteger o garrafão, o Pinheiros derrotou o Sesi Franca por 72 a 66 no Poliesportivo H. Villaboim. David Sloan destacou-se ao assumir a responsabilidade e marcar 28 pontos, levando o time dos Jardins a forçar um jogo de desempate em Franca. Enquanto isso, a equipe do interior paulista planeja contar com o apoio de seus torcedores para lutar pela defesa do título.

David Sloan brilhou como o cestinha da partida, acumulando 28 pontos, além de contribuir com seis rebotes e cinco assistências. Para se ter uma ideia do protagonismo do armador norte-americano, o segundo maior pontuador do Pinheiros foi Jimmy, com 14 pontos. Pelo Sesi Franca, Georginho e Lucas Dias destacaram-se, cada um marcando 13 pontos. Hinkle e Corvalán também alcançaram dois dígitos na pontuação, complementando o esforço ofensivo da equipe.

