Sem grandes mudanças, Lakers aposta em novo treinador para a temporada 2024/25 da NBA

Ao contrário de muitas franquias, o Los Angeles Lakers não passou por mudanças significativas em seu elenco. A equipe de LeBron James chega com a mesma base da última temporada e a grande aposta é o técnico. JJ Redick tem, em seu primeiro desafio como profissional, extrair o que Darvin Ham não conseguiu em 2023/24.

continua após a publicidade

➡️GP dos Estados Unidos: onde assistir e horário da próxima corrida da Fórmula 1

Na temporada passada, o Lakers foi um tanto quanto irregular. A campanha alternou entre altos e baixos e o sétimo lugar na Conferência Oeste com 47 vitórias e 35 derrotas foi mais do que justo. Com isso, a equipe foi para o play-in, onde passou pelo New Orleans Pelicans, o que lhe deu uma vaga nos playoffs e a chance de algo melhor.

Apesar disso, na primeira rodada, frente a um Denver Nuggets embalado, o Lakers sucumbiu e perdeu a série por 4 a 1. O resultado disso foi uma impressão negativa e a culpa caiu sobre Darvin Ham, que foi demitido pouco tempo depois.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Chegadas: Jordan Goodwin (armador, Memphis Grizzlies), Armel Traoré (ala, ADA Blois/França), Kylor Kelley (ala-pivô, sem time), Christian Koloko (pivô, sem time), Quincy Olivari (armador, sem time), Dalton Knecht (ala, 17ª escolha) e Bronny James (ala-armador, 55ª escolha).

Saídas: Taurean Prince (ala, Milwaukee Bucks), Spencer Dinwiddie (armador, Dallas Mavericks), Harry Giles (pivô, Charlotte Hornets), Skylar Mays (ala-armador, Minnesota Timberwolves), D’Moi Hodge (ala-armador, Aris Thessaloniki/Grécia) e Alex Fudge (ala, sem time)

continua após a publicidade

Time titular: D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura e Anthony Davis.

Rotação/Reservas: Gabe Vincent, Jordan Goodwin, Quincy Olivari (armadores), Max Christie, Bronny James, Jalen Hood-Schifino (alas-armadores), Cam Reddish, Maxwell Lewis, Dalton Knecht, Armel Traoré (alas), Jarred Vanderbilt, Kylor Kelley (alas-pivôs), Christian Wood, Jaxson Hayes, Colin Castleton e Christian Koloko (pivôs).

(Foto: Barry Gossage / AFP)

Alguns jogadores recuperados de lesões, chegadas e saídas apenas na equipe de rotação. O Lakers realmente não empolga no papel, mas as motivações extras que LeBron James recebeu ao ver um amigo se tornar técnico e o filho ser escolhido no draft podem dar um gás a mais para a franquia nessa temporada.

Apesar disso, também é a hora de outros, como Austin Reaves, brilhar e se tornar a terceira estrela desse elenco.

Projeção: briga por vaga nos playoffs.