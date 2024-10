Campeão da NBA com Spurs anuncia aposentadoria do basquete

Aron Baynes, campeão da NBA pelo San Antonio Spurs em 2014, está se aposentando das quadras aos 37 anos. O anuncio aconteceu na última quinta-feira (17), através do seu agente, Daniel Moldovan. O representante publicou um texto de despedida nas redes sociais.

— O garoto de Mareeba! Representá-lo por toda a sua carreira foi a honra de uma vida. Você personifica tudo o que ensinamos aos jovens atletas sobre profissionalismo, dedicação e jogar pelo nome na frente da camisa, não nas costas. Te amo Azza! Tudo de bom na aposentadoria — escreveu Moldovan no X (antigo Twitter).

Não há uma definição de quais serão os próximos passos de Baynes, mas o texto dá um indicativo de que ele vai se afastar do basquete e não vai seguir alguma função técnica ou diretiva, neste momento.

A carreira de Aaron Baynes, campeão da NBA

Apesar de ser australiano, o pivô atuou a maior parte de sua carreira nos Estados Unidos. A estreia na NBA aconteceu na temporada 2012/13, pelo San Antonio Spurs, equipe que viria a conquistar o título no ano seguinte.

Em 2015/16, se transferiu para o Detroit Pistons, onde ficou apenas uma temporada. Na sequência, atuou por Boston Celtics, Phoenix Suns e, por fim, Toronto Raptors. Em 2022/23, defendeu pela uma equipe da Austrália pela primeira vez na carreira, o Brisbane Bullets.

Aaron Baynes foi campeão da NBA com o San Antonio Spurs na temporada 2013/14 (Foto: Hannah Foslien/AFP)

Na campanha do título com o Spurs, Baynes participou de 67 partidas, com médias de 2,9 pontos, 2,6 rebotes e 0,5 assistências por noite. Por fim, o jogador também disputou, pela seleção da Austrália, a Copa do Mundo da FIBA, em 2019, e as Olimpíadas de Tóquio, em 2021.