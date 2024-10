Mundial de Triatlo: dois atletas morrem durante etapa na Espanha

Atletas durante prova no Mundial de Triatlon (Foto: Divulgação/World Triathlon)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 13:09 • Rio de Janeiro

A etapa do Mundial de Triatlo, na cidade de Torremolinos, na Espanha, foi marcada por uma tragédia. Dois atletas, um britânico e outro mexicano morreram durante a participação da prova da categoria sênior. Eles tinham respectivamente 57 e 79 anos.

➡️Angélica Richter: Conheça a mulher de Igor Jesus

➡️Hamilton exalta evolução pessoal na F1: ‘Sou mais piloto do que com 22 anos’

De acordo com a apuração do jornal "La Opinión de Málaga", os dois teriam sofrido uma parada cardíaca durante a realização da prova. O representante do México passou mal durante a fase da natação, enquanto o britânico, precisou ser atendido durante a corrida.

A informação do óbito dos participantes foi confirmada pela World Triathlon (Federação Mundial de Triatlo). A entidade emitiu um comunicado oficial sobre o caso e lamentou o ocorrido. Além disso, a organização também afirmou não ter nehuma relação com o acidente.

- É com profunda tristeza que informamos que dois participantes (um do México e outro da Grã-Bretanha) faleceram no Campeonato Mundial de TriatloTorremolinos-Andalucía AG Sprint Distance, que aconteceu hoje, 17 de outubro. Nossas mais profundas condolências vão para suas respectivas famílias, amigos, Federações Nacionais e toda a família do triatlo. A World Triathlon, a Federação Espanhola e o LOC estão em contato com suas famílias e federações para fornecer todo o apoio necessário neste momento difícil e triste - diz o comunicado da World Triathlon.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A Federação Mexicana de Triatlo também lamentou a fatalidade através de uma postagem nas redes sociais. Na publicação, a entidade identificou o representante do país como Roger Mas Colomer, de 79 anos. Veja o post abaixo:

A prova

Roger Mas Colomer e o atleta britânico, que ainda não foi identificado, disputavam a prova de sprint, do Mundial de Triatlo, para participantes acima de 45 anos. O circuito da cidade Torremolinos, na Espanha, continha uma fase de 750 metros de natação, uma outra de 20km de ciclismo, e por fim, 5km de corrida.