Hamilton exalta evolução pessoal na F1: ‘Sou mais piloto do que com 22 anos’

Lewis Hamilton vive uma temporada de recuperação pela Mercedes após ficar sem vencer a Fórmula 1 em 2022 e 2023. O inglês já triunfou duas vezes em 2024 – nos GPs da Inglaterra e da Bélgica – e está prestes a mudar de equipe e se juntar à Ferrari beirando os 40 anos de idade. No entanto, o heptacampeão afirma estar “mais saudável do que nunca” e cravou que é um “piloto melhor do que era aos 22 anos”.

Em entrevista à revista The Times, Hamilton destacou que está bem “fisicamente e mentalmente” e ainda tem um tempo de reação mais rápido que os pilotos mais jovens da Fórmula 1. Falando sobre a comparação consigo mesmo de anos atrás, Hamilton pontuou que era mais “energético e implacável”, mas que não era um piloto completo.

— Honestamente, agora sinto que estou mais saudável do que nunca. Estou em um lugar tão bom, física e mentalmente. Meus tempos de reação são ainda mais rápidos do que os dos caras mais jovens. Acho que sou um piloto melhor do que era aos 22 anos — opinou Hamilton.

O veterano destacou que hoje é um líder e um jogador de equipe, além de ter mais equilíbrio em pista. Mesmo com essas fraquezas que apontou, Hamilton foi vice-campeão do Mundial de Pilotos aos 22 anos de idade, na temporada de estreia na F1, por apenas um ponto. No ano seguinte, o britânico conquistou o primeiro título da carreira.

— Eu era apenas jovem, enérgico e impiedoso, mas sem delicadeza, sem equilíbrio. Não sabia como ser um jogador de equipe ou um líder. Ser um bom piloto de corrida não é apenas ser rápido, é ser o mais completo — completou.

Hamilton no pódio da Fórmula 1 com a Mercedes (Foto: WIilliam West / AFP)

Atualmente, Hamilton tem 174 pontos somados e está na sexta posição do Mundial de Pilotos, apenas 16 pontos atrás de Carlos Sainz, o piloto que vai substituir na Ferrari em 2025.

A escuderia italiana, por outro lado, está na terceira colocação do Mundial de Construtores, com 441 pontos somados, enquanto a McLaren (516) lidera e a Red Bull (475) vem em segundo. A Mercedes figura em quarto, com 329 tentos.

A temporada da Fórmula 1 retorna na sexta-feira (18), com o treino livre marcado para às 14h30 (de Brasília). Depois, às 18h30, acontece a classificação da sprint. No sábado (19), a prova curta será às 15h, com a classificação às 19h. No domingo (20), a largada está marcada para às 16h.