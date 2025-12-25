O brasileiro Diego Lopes teve uma ascensão meteórica dentro do UFC e, em menos de três anos de casa, já vai para sua segunda luta pelo título. No dia 31 de janeiro, Diego viaja à Austrália para lutar contra o campeão e ídolo local Alexander Volkanovski, em duelo válido pelo cinturão peso pena do rival. E, para esquentar as turbinas da revanche, o Ultimate deu de presente de Natal aos fãs o pôster oficial do evento.

A atração fica mesmo para a luta principal, com Lopes em primeiro plano e o campeão Volkanovski atrás, em maior destaque. Esta será uma revanche de luta ocorrida neste ano, quando o australiano levou a melhor sobre o brasileiro em luta equilibrada e competitiva.

Pôster oficial do UFC 325 (Foto: Reprodução Twitter UFC Brasil)

Na ocasião, o duelo valia o cinturão vago, uma vez que Ilia Topuria vagou o título peso pena para subir para os leves. Volkanovski, que já havia tido um longo reino anteriormente (interrompido pelo próprio Topuria), se tornou campeão do mundo no peso pena pela segunda vez.

Desde então, Alex não lutou e tem esperado a divisão se resolver para fazer a sua primeira defesa de título. Lopes, por sua vez, acabou fazendo uma das principais lutas do ano contra o inimigo Jean Silva.

Lopes e Silva exploraram a rivalidade antes da luta, trocando diversas farpas, e conseguiram, dentro do octógono, superar as altas expectativas do público. No final, Diego levou a melhor por nocaute no final do segundo assalto, credenciando-se novamente a lutar pelo cinturão.

Trajetória meteórica no UFC

Diego Lopes lutou mundo afora antes de assinar com o UFC. O manauara de 30 anos iniciou sua carreira no Brasil, mas ela só deslanchou quando ele se mudou para o México. Lutando no circuito latino-americano, Lopes se destacou e começou a ser querido por shows maiores.

Em maio de 2023, finalmente o brasileiro teve sua chance dentro do Ultimate. De última hora, ele pegou um dos melhores pesos pena do mundo, o invicto Movsar Evloev e teve uma impressionante performance, quase finalizando o russo e ganhando bônus de Luta da Noite.

Assim, Lopes começou sua trajetória, lutando com muita frequência e aceitando todos os desafios do UFC. O brasileiro conquistou cinco vitórias seguidas, incluindo triunfos sobre Dan Ige e Brian Ortega, antes do revés para Volkanovski. Tido como um dos astros do peso pena, Diego tem a oportunidade de se tornar apenas o segundo campeão brasileiro peso pena do UFC, após o seu ídolo e conterrâneo José Aldo.