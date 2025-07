Treinadora avalia temporada da ginástica rítmica antes do Mundial

A seleção brasileira encerrou a participação na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, em Milão, com um ouro no conjunto geral e um bronze na série mista. A competição na Itália foi a última parada antes do principal desafio de 2025: o Mundial no Rio de Janeiro, que acontece de 20 a 24 de agosto. Para a treinadora Camila Ferezin, a equipe chega consolidada à competição, com bons resultados ao longo da temporada.

continua após a publicidade

➡️Duas vezes no pódio, Brasil encerra participação na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

— Das cinco etapas que houve neste ano, entre Copa do Mundo e World Challenge Cup, o Brasil é o único país que conquistou duas medalhas de ouro no conjunto geral. Sabemos que podemos fazer melhor nossas séries, e o foco nos treinos neste mês que nos separa do Mundial será esse. Foi muito importante estarmos presentes, conquistarmos essas medalhas. Daqui para frente, nosso trabalho vai se voltar para o acerto dos últimos detalhes. É continuar treinando para melhorar as execuções - projetou.

Preparação mental

Além de aperfeiçoar a execução dos elementos, Camila Ferezin também pretende focar na preparação mental da Seleção até a disputa do Mundial em casa. A treinadora destacou o nível de concentração da equipe em Milão, quando conseguiu o bronze na série mista após uma apresentação com erros na série simples.

continua após a publicidade

— A preparação mental é o que mais fará diferença neste momento, porque elas já sabem aquilo que precisam fazer, já competiram neste nível de disputa que é a Copa do Mundo, na Itália, com bastante público. A gente sabe que todo mundo vai sentir um friozinho na barriga, uma adrenalina, mas o importante é saber lidar com isso tudo. Conseguimos uma superação, que foi trazer uma medalha na série mista depois de não termos ido tão bem na série simples. Outro ponto positivo é a consolidação da nossa presença no pódio, não se trata de conquistas esporádicas - avaliou.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além das finais de conjunto, o Brasil também foi a três finais individuais, com Bárbara Domingos. A curitibana esteve presente nas decisões do arco, bola e fita, mas não subiu ao pódio.

continua após a publicidade