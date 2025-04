Seleção de basquete se prepara para jogos contra times da WNBA

A seleção brasileira feminina de basquete já está se preparando para o evento “Tour Brasil na W”. A seleção irá disputar dois amistosos contra franquias da WNBA (Women's National Basketball Association), em maio. As atletas chegaram em Louisiana, nos Estados Unidos, na última terça-feira (29).

Os confrontos da seleção na WNBA acontecerão nos dias 2 e 4 de maio. O primeiro duelo é contra o Chicago Sky, em Baton Rouge; já o segundo é contra o Indiana Ferver, em Iowa City. Quem comanda a seleção nos EUA é Bruno Guidorizzi. A técnica Pockey Chatman possui contrato com a liga americana e não pode dirigir o Brasil nos jogos.

— Essa fase de preparação é muito importante para o Brasil, principalmente por jogar contra as melhores equipes do mundo, com as melhores jogadoras. Dar essa rodagem e aprendizado é o necessário para o próximo passo. Experiência gigante para uma Seleção com muitas jogadoras novas, sendo convocadas pela primeira vez para o adulto — afirmou o técnico Bruno Guidorizzi.

Jogo da seleção de basquete em Belém (Foto: Thiago Gomes / AFP)

Brasileiras são de equipes oponentes da WNBA

Destaques da seleção, Kamila Cardoso atua no Chicago Sky e Damiris Dantas defende o Indiana Ferver. Pelo regulamento da WNBA, elas não podem enfrentar os próprios times. Com isso, caso sejam escaladas, elas defenderão suas franquias originais.

O “Tour Brasil na W” integra a preparação da Confederação Brasileira de Basketball para o ciclo olímpico dos Jogos de Los Angeles 2028. O objetivo é oferecer amistoso de alto nível e ampliar a experiência internacional das jogadoras.

Horários e onde assistir

2 de maio, 22h | Brasil x Chicago Sky - ESPN

4 de maio, 17h | Brasil x Indiana Ferver - ESPN

*Horários de Brasília

Confira jogadoras convocadas

Bella Nascimento - William & Mary

Iza Nicoletti - Fairfield-EUA

Caca Martins - Sampaio-MA

Catarina Ferreira - Oregon State-EUA

Emanuely Oliveira - SESI/Araraquara-SP

Vitória Marcelino - SESI/Araraquara-SP

Ayla McDowell - South Carolina-EUA

Taissa Queiroz - North Carolina-EUA

Aline Moura - Beroe Stara Zagora-BUL

Iza Varejão - Syracuse-EUA

Licinara - Corinthians-SP

Manu Alves - IMG Academy/Illinois-EUA