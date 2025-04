Lenda da NBA marcará presença na NBA House 2025

A NBA House 2025 contará com a presença da lenda da liga Joakim Noah, ex-jogador icônico do Chicago Bulls e um dos nomes mais reconhecidos do basquete mundial, como convidado especial em São Paulo. Esta será a primeira vez que um astro do esporte participa do evento.

O convidado participará de atividades exclusivas durante a primeira semana, interagindo com os fãs e comemorando as Finais da NBA.

Carreira de Joakim Noah

Joakim Noah, filho do ex-tenista Yannick Noah e da ex-Miss Suécia Cécilia Rodhe, jogou basquete universitário na Universidade da Flórida, onde conquistou dois títulos da NCAA (2006 e 2007). Foi selecionado pelo Chicago Bulls no Draft de 2007, conquistado duas convocações para o All-Star Game e foi eleito o Jogador Defensivo do Ano da NBA em 2014.

Noah também atuou pelo New York Knicks, Memphis Grizzlies e Los Angeles Clippers, antes de se aposentar em 2020. Ele tem uma conexão especial com o Brasil por meio de seu casamento com a modelo brasileira Lais Ribeiro. Seu estilo de jogo era baseado por sua intensidade, liderança e habilidades defensivas de elite.

Joakim Noah em ação pelo Chicago Bulls (Foto: Arquivo NBA House)

Como conseguir os ingressos da NBA House?

Os ingressos estarão disponíveis para o público a partir de segunda-feira, 14 de abril, no site, incluindo pacotes exclusivos com acesso premium e experiências VIP.

Clientes XP que comprarem ingressos com o cartão de crédito XP terão benefícios exclusivos, incluindo 20% de desconto na pré-venda da NBA House (de quarta-feira, 9 de abril, a domingo, 13 de abril) e acesso a uma entrada exclusiva no evento. A programação detalhada e mais informações sobre a NBA House 2025 serão anunciadas posteriormente.