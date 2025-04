Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (30), foi anunciada a realização do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística em Recife, pela primeira vez. A competição acontecerá entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães.

O anúncio foi feito com participação do prefeito João Campos, do diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Ricardo Resende, e do secretário de Esportes do Recife, Eriberto Filho. Também participaram do evento a vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Yane Marques, e o campeão olímpico e mundial Arthur Zanetti.

Ginástica em destaque

Os resultados da ginástica brasileira no último ciclo olímpico colocaram o esporte em posição de destaque. A modalidade foi a que mais trouxe medalhas para o Brasil em Paris, com as três individuais de Rebeca Andrade e o inédito bronze por equipes. Segundo o prefeito João Campos, o investimento no esporte deve trazer retornos futuros.

- É bonito ver essa emoção por uma conquista sendo realizada, de trazer a maior competição nacional de ginástica artística, que é o esporte com maior potência brasileira hoje quando falamos, principalmente, de competição olímpica. Trabalhamos pessoalmente por esse campeonato, porque o esporte olímpico tem o direito a essa mobilização, mas também há o papel de política pública, que é conseguir dar perenidade e audiência, dar presença de maneira permanente a isso - declarou.

Arthur Zanetti é dono de duas medalhas olímpicas (Foto: Divulgação/ CBG)

Campeão olímpico nos Jogos de Londres 2012 e um dos maiores nomes da ginástica brasileira, Arthur Zanetti também participou da coletiva e destacou a importância no incentivo à formação de atletas.

- A ginástica é um esporte lindo, e experimentá-lo ao vivo é um olhar totalmente diferente. Isso é o que chamamos de incentivo, tanto para as crianças como os atletas, porque traz uma motivação enorme para que, um dia, quem sabe, ser um campeão olímpico ou do esporte - projetou.