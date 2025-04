A um jogo da classificação do Golden State Warriors, Stephen Curry é cotado para disputar o duelo decisivo desta quarta-feira (30) pelos playoffs da NBA. Após abrir 3 a 1 na série, a equipe volta ao Toyota Center, às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Houston Rockets nas quartas de final da Conferência Oeste. Vale destacar, no entanto, que a lesão que afetou o armador voltou para "abalar" o elenco do time de Steve Kerr.

Após uma lesão na região das costas, Stephen Curry não voltou a desfalcar o Warriors na atual temporada. Um problema semelhante, no entanto, prejudicou a equipe nesta rodada contra o Rockets. Durante o jogo 2, na última quarta-feira (23), Jimmy Butler sofreu uma queda parecida com a do camisa 30 e precisou se ausentar do duelo seguinte.

O confronto marcou a única vitória do Rockets na série, que está em 3 a 1 para o time da Califórnia, durante a última passagem em Houston. Agora, a disputa volta para o Toyota Center em jogo decisivo, já que pode garantir a eliminação dos donos da casa para o Warriors.

Vale destacar que, com a lesão na pélvis, o retorno de Butler no quarto confronto era dúvida até poucas horas antes do confronto. O ala não está 100% bem fisicamente, mas foi decisivo para a última vitória dos Warriors ao anotar 27 pontos, cinco rebotes e seis assistências. Enquanto isso, Stephen Curry teve uma atuação apagada, com apenas 17 pontos, três rebotes e três assistências.

Confira as informações do jogo de Stephen Curry

✅ FICHA TÉCNICA

HOUSTON ROCKETS X GOLDEN STATE WARRIORS

PLAYOFFS - 1ª RODADA - NBA

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de abril de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Toyota Center, em Hosuton (EUA)

📺 Onde assistir: ESPN e NBA League Pass

