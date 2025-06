Seleção Brasileira encara Cuba na VNL masculina; siga ao vivo

A Seleção Brasileira de vôlei masculino enfrenta Cuba na segunda partida da equipe na Liga das Nações (VNL). O confronto acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e é o segunda da Seleção renovada, após ter vencido o Irã no jogo anterior. A partida começa às 17h30 (de Brasília) e tem transmissão do SporTV (TV fechada) e VBTV (Streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Sportv ATUALIZAÇÃO: Cuba vence o primeiro set! Segunda parcial em andamento.

2º SET - BRA 0x1 CUB

🟢 Começa o segundo set!

1º SET - BRA 0X1 CUB

🟢 BRA 25x27 CUB

🟢 BRA 20x19 CUB

🟢 BRA 16x15 CUB

🟢 BRA 11x11 CUB

🟢 BRA 6x9 CUB

🟢 Começa a partida entre Brasil e Cuba!

🟢 Equipes no aquecimento! Torcida chegando em peso no Ginásio do Maracanãzinho

Escalação do Brasil

Levantadores: Cachopa e Brasília

Opostos: Darlan e Sabino

Ponteiros: Adriano, Honorato, Lukas Bergmann, Maicon e Arthur Bento

Centrais: Judson, Thiery e Flávio

Líberos: Maique e Alê Elias

Darlan em jogo contra o Irã na VNL (Foto: VNL)

Após vencer o Irã na estreia, o Brasil encara, nesta quinta-feira, Cuba. Com a equipe renovada, a Seleção começa o novo ciclo rumo a Los Angeles-2028

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Cuba pela Liga das Nações de Vôlei

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Cuba

Liga das Nações de Vôlei - Semana 1

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de junho, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV