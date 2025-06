VÍDEO: torcida brasileira ‘implora’ por Darlan na VNL masculina

Após a vitória por 3 a 0 contra o Irã na Liga das Nações de Vôlei (VNL), a torcida clamou por Darlan na saída da zona mista. Enquanto o jogador atendia à imprensa, os torcedores pediam a "liberação" do atleta. O momento tirou sorrisos de Darlan, que atendeu aos torcedores assim que acabaram as entrevistas. Ele foi um dos últimos a passar pela área dos fãs. Assista ao vídeo acima.

➡️ Nova Seleção masculina entrega bom jogo contra o Irã na VNL

Na partida contra o Irã, Darlan foi o maior pontuador entre as seleções. Foram 16 pontos marcados pelo oposto, a maioria deles de ataque. Darlan é um dos veteranos da renovada Seleção masculina de vôlei. Ele entra em quadra novamente na partida contra Cuba, na quinta-feira, às 17h30.

Como foi Brasil e Irã na VNL?

1º SET

O Irã foi quem abriu os pontos no Maracanãzinho. Nos pontaços, o Brasil marcou o primeiro block e ace da partida. A Seleção começou a primeira parte do set atrás, tanto no placar, quanto no nível de jogo, mas não durou muito tempo. Antes com um ponto atrás, o Brasil chegou aos 20 pontos quando o Irã Tinha 15, fazendo uma partida bem superior.

Os bloqueios do Brasil aqueceram a torcida, que não lotou o Maracanãzinho, mas fazia bastante barulho. Foram três pontos de bloqueio, eles vieram de Judson (dois) e Honorato. A Seleção fechou o set em 25 a 19 e levou o placar a 1 a 0.

Brasil e Irã pela VNL masculina (Foto: VNL)

2º SET

Começando com o pé direito, o Brasil abriu a segunda parte do jogo com um bloqueio. O set começou mais tranquilo que o primeiro, mas o Irã apertou mais a defesa. O ataque da Seleção também fluiu bem na partida. O Brasil chegou ao ponto decisivo quando o Irã tinha somente 16 pontos.

A decisão para o Brasil veio de um desafio solicitado por Bernardinho. O ponto iraniano passou a ser brasileiro, encerrando o segundo set em 25 a 16. No placar geral, Brasil foi ao 2 a 0.

3º SET

O Brasil voou no último set da partida desde o início. Novamente, a Seleção foi aos 20 pontos quando os iranianos estavam perto dos 16. Falhando na defesa, os iranianos sofreram em alguns momentos da partida. A Seleção explorou bem o boqueio. O Brasil fechou o set em 25 a 18, vencendo o jogo por 3 a 0.