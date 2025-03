Mais um compromisso internacional da Seleção Brasileira de basquete masculina se aproxima: o AmeriCup 2025. Na busca pelo título, contra grandes países, o Brasil já prepara a etapa de preparação para o torneio que acontecerá entre os dias 22 e 31 de agosto. O time escolheu Guarapari, no Espírito Santo, para receber os treinos nos dias 4 a 18 do mesmo mês.

A escolha de Guarapari reflete o reconhecimento do Espírito Santo como um importante contribuidor de talentos para o basquete nacional. Marcelo Sousa, presidente da CBB, expressou satisfação com a decisão da Amarelinha de iniciar o mês decisivo no estado sudestino.

- Levar a Seleção Brasileira para o Espírito Santo é uma satisfação enorme. É um estado que historicamente contribui com atletas incríveis para a Seleção, como Luiz Felipe, Márcio, Anderson Varejão, Aylton, Didi, e que agora terá esse período de treinos em Guarapari - afirmou.

A expectativa é que o Brasil apresente um grupo completo e competitivo, sob a liderança do técnico croata Aleksandar Petrovic. O objetivo é conquistar o título da Americup, superando o desempenho na Olimpíada de Paris 2024, onde a seleção esteve entre as oito melhores equipes.

Presidente da Federação Capixaba de Basketball, Rogério Machado também expressou entusiasmo com a escolha de Guarapari.

- Estamos muito felizes com essa novidade para o Espírito Santo. O basquete capixaba merece - declarou o dirigente.

Sorteio na AmeriCup e classificação

A Seleção Brasileira de basquete teve uma passagem vitoriosa pelas Eliminatórias da AmeriCup. Durante o torneio classificatória, a Amarelinha garantiu cinco triunfos em seis jogos disputados, além de uma classificação antecipada, ao liderar seu grupo.

Para dar continuação a disputa, o sorteio das chaves da AmeriCup está agendado para a próxima quarta-feira, no dia 26 de março. O evento, que acontecerá na sede da Fiba Americas, em Miami (EUA), definirá os grupos que disputarão o torneio internacional em agosto de 2025.

Ao todo, o sorteio contará com 12 seleções classificadas, que serão distribuídas em quatro potes: Nicarágua - que tem vaga automática por ser país-sede -, Brasil, Argentina, Bahamas, Canadá, Colômbia, República Dominicana, Panamá, Porto Rico, Uruguai, Estados Unidos e Venezuela.

Pote 1: Estados Unidos, Canadá e Nicarágua Pote 2: Argentina, Brasil e Porto Rico Pote 3: República Dominicana, Venezuela e Uruguai Pote 4: Bahamas, Colômbia e Panamá

Durante a Fase de Grupos, cada equipe enfrentará todas as demais do seu grupo em uma partida. As duas melhores equipes de cada grupo, além das duas melhores terceiras colocadas, garantirão a vaga nas Quartas de Final.

As oito equipes que se classificarem para essa fase serão ranqueadas de 1 a 8 conforme sua posição final na Fase de Grupos. Os vencedores das Quartas de Final seguirão para as semifinais, disputando uma vaga na final pela medalha de ouro, enquanto as equipes derrotadas jogarão pelo terceiro lugar e a medalha de bronze.