LBF anuncia oficialmente edição de 2025; veja equipes participantes

A Liga de Basquete Feminino (LBF) anunciou a nova edição do campeonato para 2025. A largada aconteceu na última terça-feira (18), em evento na Arena Centauro, em São Paulo (SP). Todos os 11 representantes, além de outros patrocinadores, marcaram presença.

A temporada começa no dia 8 de março, data que marca o Dia Internacional de Mulher, com dois grandes confrontos: Corinthians x São José, às 11h, e Blumenau x Maringá, às 18h. No evento, Valter Ferreira, presidente da LBF, exaltou o número de participantes no evento e projetou a nova edição.

- Estamos muito felizes com a realização de um evento dessa proporção. Reunir todos os entes do basquete feminino nesse grande pontapé para o início do campeonato com um nível de qualidade e profissionalismo só nos deixa ainda mais ansiosos pela temporada que está para começar. Estamos comemorando os 15 anos e sabemos que essa tem tudo para ser uma grande temporada - disse o mandatário.

Em relação à 2024, são três mudanças, mas o mesmo número de participantes. Ituano, Ponta Grossa e Catanduva não vão disputar a atual edição. No lugar dessas equipes aparece Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos Basquete.

Jogadoras participam do lançamento da edição de 2025 da LBF (Foto: Nelson Toledo/Fotojump)

Confira todos os times da LBF 2023

Santo André-SP

Corinthians-SP

Sampaio Basquete-MA

São José-SP

Sesi Araraquara-SP

Mesquita-RJ

Campinas-SP

Blumenau-SC

Maringá-PR

Cerrado-DF

Ourinhos-SP

Novo no torneio, o Cerrado já chega à LBF com celebração. O CEO da LBF, Fernando Maroni destacou a presença do Distrito Federal na competição, além de comentou sobre a abrangência do campeonato.

- A Liga trabalha sempre prospectando trabalhos sérios e consolidados que podem permanecer. Por ser um campeonato brasileiro, para nós é muito legal essa abrangência. A chegada do Distrito Federal, com o Cerrado, é muito representativa, é um motivo de orgulho para nós. Estamos sempre abertos a novos projetos sérios para desenvolver cada vez mais o basquete feminino - apontou Maroni.

Vale destacar que primeira rodada terá Corinthians x São José, às 11h, na abertura. E mais tarde, às 18h, Blumenau x Maringá. Nesta primeira fase, as equipes se enfrentam em turno e returno e as oito melhores avançam para os playoffs.