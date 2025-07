Atual campeão da Superliga feminina de vôlei, o Osasco iniciou o processo de reformulação do elenco para a temporada 2025/2026. Na última segunda-feira (30), a equipe paulista anunciou a chegada da levantadora norte-americana Jenna Gray, ex-Minas, como reforço. Marina, vinda do Brasília Vôlei, e Aninha, remanescente do grupo desde o ano anterior, completam o trio de jogadoras no setor.

continua após a publicidade

➡️Seleção sub-23 vai representar o Brasil na Copa América feminina de vôlei

Jenna Gray defenderá o Osasco pela primeira vez com a missão de substituir Giovanna, levantadora titular em 2024/2025, que defenderá o Sesc Flamengo na próxima temporada. Atualmente, a norte-americana faz parte do elenco da seleção de seu país durante a disputa da Liga das Nações de Vôlei (VNL).

Além de Giovanna, a levantadora Kenya também deixou a equipe de Osasco após a temporada 2024/2025. A jogadora, que integrava o elenco do time paulista desde 2021, atuará pelo Mackenzie, de Minas Gerais nesta temporada.

continua após a publicidade

- Buscamos montar um grupo forte, equilibrado e complementar em todas as posições. E começamos com as levantadoras. A Jenna é uma atleta com boa experiência, muito técnica, e que chega para dar ritmo, velocidade e precisão às nossas ações ofensivas. A Marina também é um ótimo reforço. E seguimos investindo na formação de jovens talentos, como a Aninha, que segue conosco para a terceira temporada - declarou o técnico Luizomar de Moura.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Osasco teve ano histórico

Com o título da Superliga, o Osasco completou o ano perfeito na temporada 2024/2025, já que a equipe capitaneada pela líbero Camila Brait já havia levantado os troféus do Campeonato Paulista e da Copa Brasil. A ponteira Natália, referência do clube e principal nome dessas conquistas, porém, não retornará para a próxima temporada, quando atuará no voleibol dos Estados Unidos.

continua após a publicidade