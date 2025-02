Já classificado no torneio, o Brasil continua invicto nas Eliminatórias da AmeriCup. Em uma emocionante partida, na noite desta sexta-feira (21), o Seleção Brasileira Masculina de Basquete conquistou uma vitória significativa sobre o Uruguai por 70 a 61, consagrando uma sólida e vitorioso campanha. Com Yago Mateus, que brilhou nas Olimpíadas de Paris em 2024, marcando 17 pontos e Georginho se destacando com 20 pontos e 10 rebotes, o time segue firme em busca de seu primeiro título desde 2009, após ter sido vice-campeão em 2022.

continua após a publicidade

➡️ LBF anuncia oficialmente edição de 2025; veja equipes participantes

As seleções do Brasil e do Uruguai já estão classificadas para a AmeriCup, que será realizada na Nicarágua, entre os dias 23 de agosto a 1 de setembro, e reunirá 12 equipes. O próximo desafio da Seleção Brasileira será contra o Panamá, na segunda-feira (21), a partir das 22h40 (de Brasília).

Como foi o jogo?

Sob a liderança de Aleksandar Petrovic, o Brasil dominou o início do jogo, criando uma vantagem de mais de dez pontos. Do Sesi-Franca, Didi também teve uma atuação notável, na qual ajudou a equipe a terminar o primeiro quarto à frente, com 21 a 13. O Uruguai, no entanto, equilibrou as ações no segundo quarto, com Joaquin Rodriguez, do Zaragoza, se destacando. Graças às contribuições de Gabriel Jaú e Alexey, a Seleção conseguiu manter a liderança, encerrando o primeiro tempo com 42 a 34.



O jogo ficou mais disputado após o intervalo, com o Uruguai reduzindo a vantagem para quatro pontos. O último quarto foi particularmente acirrado, com a seleção uruguaia chegando a ficar a apenas dois pontos de diferença, com placar de 62 a 60. No entanto, as atuações decisivas de Yago e Georginho foram fundamentais para assegurar a vitória brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte