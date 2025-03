Segundo jornalista, Devin Booker pode reforçar outro time da NBA

Em busca de maiores reforços para a próxima temporada da NBA, o Houston Rockets pode investir em Devin Booker, do Phoenix Suns. O jogador é um dos alvos da franquia do Texas, que pode fazer movimentos neste sentido na offseason que vem.

De acordo com Sam Amick, do portal “The Athletic”, o Rockets teria interesse em dois atletas do Suns. Além de Booker, Kevin Durant também estaria entre os nomes desejados pelo front office texano.

- Isso agora abre espaço para qualquer coisa e tudo ser uma possibilidade em Phoenix Suns. Assim, para alguns times ao redor da NBA, isso é bem animador. Sabemos que o Rockets tem observado o mercado de troca por Devin Booker e KD. O time certamente terá mercado. Vamos ver o que acontece na offseason - destacou Amick.

Booker acumula médias de 25,9 pontos, 4,0 rebotes e 6,9 assistências, além de 1,0 roubos de bola nesta temporada da NBA. Nestes dados, obteve 45.6% de eficiência nos arremessos de quadra e 34.6% nas tentativas de três pontos.

Devin Booker em ação pelo Phoenix Suns (Foto: Kelsey Grant/AFP)

Já Kevin Durant também é um dos destaques da franquia do Arizona em 2024/25, com médias de 26,9 pontos, 6,0 rebotes, 4,2 assistências e 1,3 bloqueios, com 52.7% nas tentativas gerais e 39.8% nos arremessos da linha de três pontos.

Suns pode trocar estrelas, mas Booker deve ficar

Apesar do desejo do Rockets, a troca por Booker não deve acontecer. Segundo o setorista do Suns, Gerald Bourguet, em caso de insucesso nesta temporada, a franquia deve negociar algumas estrelas, mas Booker seria mantido.

- Múltiplas fontes disseram que, salvo uma grande campanha nos playoffs, tudo estará em jogo no Suns. A única exceção é Devin Booker, que nunca será trocado - destacou o insider.

O Phoenix, se a fase regular terminasse hoje, estaria fora da pós-temporada, inclusive do torneio play-in.