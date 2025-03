Kevin Durant deve ser um jogador disputado na próxima offseason da NBA. De acordo com Sam Amico, do portal “Hoops Wire”, diversas equipes estão de olho na provável saída do ala do Phoenix Suns ao fim da temporada. Assim, o Los Angeles Lakers, de LeBron James, e outras três franquias aparecem como principais favoritas para contratar o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Ja Morant recebe nova punição da NBA por atitude em derrota do Memphis Grizzlies

Além do Lakers, Dallas Mavericks, Miami Heat e o San Antonio Spurs também estariam interessados em ter o jogador de 36 anos. Mesmo com o Suns em uma temporada abaixo do que esperava, Durant segue com atuações do mais alto nível na NBA. As médias do ala são de 26.9 pontos, 6,0 rebotes e 4,2 assistências em 36,8 minutos por noite em quadra.

Brian Windhorst, analista da ESPN, também apontou que KD deve ser negociado pelo Suns. A campanha, inclusive, tem peso nessa decisão por parte da franquia. Segundo o jornalista, apenas uma grande mudança poderia fazer a equipe desistir de uma troca.

continua após a publicidade

- É difícil imaginar Durant começando a temporada 2025/26 em Phoenix. A franquia vai trocá-lo e ele sabe disso. Salvo alguma grande mudança na campanha, será assim. As intenções de todos os lados parecem bem claras no fim das contas - destacou Windhorst.

Kevin Durant em jogo pelo Phoenix Suns (Foto: Christian Petersen/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A campanha do Phoenix Suns de Kevin Durant

O Suns é o atual 11º colocado na Conferência Oeste, com um recorde de 29 vitórias e 33 derrotas até aqui. Se a temporada terminasse hoje, a equipe sequer estaria se classificando para o torneio play-in. Mesmo com um elenco recheado de estrelas, com nomes como Devin Booker e Bradley Beal, que chegou a perder espaço como titular nos últimos jogos, a franquia não consegue embalar na NBA.

continua após a publicidade

O próximo desafio é na madrugada de sexta para sábado (8), a partir das 00h (e Brasília). Para tentar voltar a ter chances de subir na tabela, o Suns enfrentará o Denver Nuggets, no Colorado.