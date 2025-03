O primeiro ano de Klay Thompson fora do Golden State Warriors não está sendo fácil e o título parece cada vez mais distante. Com o Dallas Mavericks, o ala enfrenta uma temporada desafiadora, marcada por lesões de jogadores-chave e trocas polêmicas, principalmente com a saída de Luka Doncic. Em entrevista, a situação do time comentada pelo ex-jogador, e pai de Klay, Mychal Thompson.

- Ele está preso no purgatório agora. E se continuarem nessa décima posição, será surpreendente. Isso porque acho que vão perder dez seguidas. Vão perder muito até o fim da temporada - analisou Thompson, referindo-se às dificuldades enfrentadas pelo Mavericks.

As complicações para o Mavericks aumentaram com as lesões de Kyrie Irving, afastado pelo resto do ano, e Anthony Davis. A saída de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers, onde tem apresentado bom desempenho, também gerou descontentamento entre fãs e analistas. Sem suas duas superestrelas, o Mavericks enfrenta o risco de não se classificar para os playoffs, distanciando-se das expectativas iniciais de competir pelo título após a contratação de Thompson.

A decisão de ala de se juntar ao Mavericks foi motivada pela perspectiva de competir pelo título, conforme relatado por Shams Charania, da "ESPN", durante a offseason. Embora a oferta do Warriors fosse considerada melhor, Klay viu no Texas uma maior chance de sucesso. Contudo, a realidade atual do time do Texas contrasta com essas expectativas, levantando dúvidas sobre o futuro da equipe e de Thompson na NBA.

Stephen Curry e Klay Thompson se abraçam durante jogo entre Warriors e Mavs na NBA (Foto: Ezra Shaw / AFP)

A campanha do Dallas Mavericks e de Klay Thompson

Após conquistar quatro títulos da NBA com o Warriors, Klay Thompson registra médias de 14.1 pontos e 3.5 rebotes na temporada atual pelo Mavericks. Seu aproveitamento em arremessos de quadra caiu para 41.6%, o pior de sua carreira.

Apesar de ser reconhecido como um dos melhores arremessadores de três pontos da liga, o jogador não foi selecionado para o All-Star desde seu retorno de lesões nas temporadas 2019/20 e 2020/21.

O Dallas Mavericks é o atual 10º colocado na Conferência Oeste, com um recorde de 32 vitórias e 31 derrotas até aqui. Se a temporada terminasse hoje, a equipe estaria se classificando na última colocação para o torneio play-in.