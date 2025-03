Jornalista revela frase dita por Lebron James em discussão sobre filho

O jornalista Stephen A. Smith, da ESPN, teve um embate com Lebron James na madrugada da última quinta-feira (6), durante a vitória do Los Angeles Lakers sobre o New York Kinicks, no Crypto.com Arena. Antes mesmo do início da partida, o astro da NBA confrontou o comunicador sobre comentários referente ao próprio filho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As imagens viralizaram nas redes sociais. No dia seguinte, Stephen A. Smith comentou sobre o ocorrido no programa "First Take", da ESPN dos Estados Unidos, e posteriormente revelou o que foi dito por Lebron James no embate durante o podcast "The Stephen A. Smith Show".

A iniciativa do jornalista aconteceu após algumas pessoas nas redes sociais especularem sobre falsas frases ditas pelo astro da NBA no embate. Alguns fãs de basquete apontaram que o jogador teria o xingado. Porém, o comunicador desmentiu as especulações.

continua após a publicidade

- Deixa eu esclarecer algumas coisas referente ao caso do Lebron James. Vi muitas pessoas apontando que ele teria me xingado. Não foi bem isso o que aconteceu. Ele estava muito chateado e chegou perto de mim e disse: "Pare de falar merd#$ do meu filho. É a por%$ do meu filho". Eu respondi: "como assim". Ele completou: "Pare, conversa de homem para homem, pare de falar do meu filho". Foi então, que percebi o quanto chateado ele estava - revelou o jornalista.

Possível comentário que irritou Lebron James

Antes de revelar o que foi dito por Lebron James, Stephen A. Smith especulou sobre o possível motivo da chateação do astro. Na visão dele, nunca ocorreu uma crítica referente a Bronny James. O jornalista declarou que entende que o jovem, de apenas 20 anos, vive um ano de calouro, e por isso, ainda precisa se adaptar a liga. Ele apontou que as criticas são referente a declarações de Lebron James sobre o próprio filho.

continua após a publicidade

- Eu nunca falei mal do seu filho. Estava falando sobre você, Lebron James. Eu desejo tudo de bom para o Bronny James. Espero que ele consiga virar uma estrela da NBA… Mas ao mesmo tempo, existe uma grande espectativa de sucesso nele. Para mim, ele é um calouro e vai demorar para se adaptar. Minhas considerações são sobre a pressão de ser filho de quem ele é - inciou Stephen A. Smith, antes de completar.

- Lebron James está no livro dos recordes da NBA. E ele fala sobre o futuro do filho. Tem uma aspas que ele falou: "Meu filho poderia ser titular dos Lakers agora. Ele é melhor que metade dos jogadores da NBA". Meu ponto é, quando ele (Lebron) fala assim sobre o filho, cria-se um microscópio de análise ainda maior em cima do Bronny James. É uma situação que o próprio Lebron criou - concluiu.

Temporada de Bronny James

O filho de Lebron James foi draftado pelos Los Angeles Lakers em junho de 2024, e vive sua primeira temporada na NBA. Até o momento, ele não foi muito aproveitado por J.J Reddick, treinador da equipe da Califórnia. Aliás, ele tem participado da G-League, campeonato de desenvolvimento da principal liga de Basquete dos Estados Unidos.

Na competição, Bronny James tem defendido o South Bay Lakers. Com o Los Angeles Lakers, o jovem tem sido presença marcante no banco de reservas nos jogos disputados dentro da Crypto.com Arena.