O brasileiro Gui Santos está, cada vez mais, ganhando seu espaço na NBA com o Golden State Warriors. Junto de Stephen Curry, o jogador foi peça importante na vitória do Warriors por 114 a 102 sobre o New York Knicks, na última terça-feira (4), no Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA).

continua após a publicidade

➡️ Ja Morant recebe nova punição da NBA por atitude em derrota do Memphis Grizzlies

O jovem ala saiu do banco de reservas e terminou a noite com nove pontos, duas assistências e um rebote. Dos seis arremessos que tentou, o brasileiro acertou quatro deles. O desempenho foi o suficiente para receber a aprovação por parte do técnico Steve Kerr.

No jogo, Gui Santos entrou na quadra com um Plus-Minus de 14 pontos. A estatística tem como objetivo apontar a influência que um jogador teve na equipe de maneira coletiva. A base é os pontos feitos e sofridos enquanto o atleta esteve em atuação.

continua após a publicidade

Gui Santos durante enterrada pelo Golden State Warriors contra o Knicks (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estrelas brilham em vitória do Warriors na NBA

Além do brasileiro, as principais estrelas do Golden State Warriors também acumularam um grande desempenho. Stephen Curry terminou a noite com 28 pontos, sete rebotes e nove assistências. Já Jimmy Butler e Brandin Podziemski anotaram 19 pontos. Buddy Hield, que veio do banco, fez 15 pontos.

O triunfo veio com grande atuação nos últimos dois quartos. Com isso, a franquia de San Francisco chega a sexta colocação, entrando na zona de playoffs da Conferência Oeste da NBA, com 34 vitórias e 28 derrotas na temporada.

continua após a publicidade

O próximo desafio foi contra o Brooklyn Nets, ainda em Nova Iorque, onde o Warriors buscou uma impressionante virada com assinatura, mais uma vez, de Stephen Curry. O duelo aconteceu nesta quinta-feira, no Barclays Center.