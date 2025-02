Sebastián Baez vira, volta à final do Rio Open e busca feito inédito

Em duelo totalmente argentino na semifinal do Rio Open, quem levou a melhor foi Sebastian Baez, número 31 do mundo e quinto favorito. O tenista derrotou Camilo Ugo, 91º colocado, e garantiu a primeira vaga na decisão do torneio na noite deste sábado (22).

Sebastian Baez virou contra seu compatriota por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/1, em jogo com 1h45min de duração, na quadra central Guga Kuerten.

Após perder o primeiro set, Baez passou a dominar as ações a partir da segunda etapa e conquistou duas quebras de vantagem no segundo set e três no terceiro, vencendo o jogo e colocando o rival para correr.

Baez pode fazer história no Rio Open

Sebastian Baez é o atual campeão do evento, ele disputou a final contra Mariano Navone, em 2024. Agora, Baez vai tentar ser o primeiro bicampeão da história do Rio Open neste domingo, contra o vencedor do embate entre o argentino Francisco Comesana, 86º, e o francês Alexandre Muller, 60º. Carlos Alcaraz teve a oportunidade em 2023, mas foi superado na final diante de Cameron Norrie, após o título em 2022.

Sebastian Baez na Semifinal Simples do Rio Open (Foto: Fotojump)

Final será neste domingo

A final do Rio Open acontece neste domingo (23) em horário a ser definido. Sebastian Baez terá como oponente o argentino Francisco Comesana ou o francês Alexander Muller, que derrotou João Fonseca na estreia do torneio. Neste sábado (22), às 20h (de Brasília) os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo disputam a final contra os espanhóis Pedro Martínez e Jaume Antoni Munar Clar. As partidas têm transmissão do SporTV 3.

