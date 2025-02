Após uma semana de intensas disputas, o Rio Open 2025 está chegando ao fim. Neste sábado (22), o dia do maior torneio de tênis da América do Sul será especial, com as semifinais da disputa do simples. Além de contar com a final de duplas com brasileiros, buscando o primeiro título 100% nacional na competição.

Para abrir a programação, a partir das 17h (de Brasília), o atual campeão Sebastian Baez, número 31 do mundo, enfrentará o "lucky-loser" Camilo Carabelli, 91º colocado. Baez soma quatro vitórias em cinco jogos entre os dois e tenta dar mais um passo para ser o primeiro bicampeão da história do torneio carioca.

Logo a seguir, a segunda semifinal é marcado pelas surpresas: Francisco Comesana, 86º e algoz de Alexander Zverev, e o francês Alexandre Muller, algoz de João Fonseca e que impediu uma semi totalmente argentina ao bater Francisco Cerundolo, 26º e quarto favorito. O duelo será inédito no circuito ATP.

Brasileiros ainda na disputa de duplas

Não antes das 20h é a vez da grande final de duplas com Rafael Matos, atual campeão do torneio, buscando o bicampeonato, agora ao lado de Marcelo Melo que faz sua terceira final no torneio e busca título inédito. Eles buscam ser a primeira dupla 100% brasileira a ganhar o torneio. Eles enfrentam os espanhois Pedro Martinez e Jaume Munar.

Rafael Matos e Marcelo Melo avançam à final (Foto: Fotojump)

Saiba todos os detalhes sobre o confronto

Rio Open 2025

Sebastián Báez x Camilo Ugo e Francisco Comesana x Alexandre Müller

🗓️ Data: 22 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: A partir das 17h (Horário de Brasília)

🌎 Local: Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv 3