Após eliminação, João Fonseca volta a jogar no Rio Open 2025; entenda

A participação de João Fonseca no Rio Open 2025 ainda não chegou ao fim. Apesar da eliminação precoce na primeira fase, contra Alexandre Muller, o brasileiro retorna às quadras de saibro do Jockey Club Brasileiro, na capital carioca. Neste sábado (22), o jovem tenista se une a Juan Martín del Potro em jogo de exibição, às 16h (de Brasília), contra os tenistas em cadeira de rodas Daniel Rodrigues e Gustavo Fernandez, participantes do Wheelchair Tennis Elite.

continua após a publicidade

➡️ Rio Open 2025: Dupla brasileira supera desafio e avança à final

A partida acontecerá na Quadra 1 do Rio Open 2025, no Jockey Club Brasileiro, na zona sul do Rio de Janeiro, e está agendada para começar às 16h (de Brasília). Logo após a exibição, os tenistas Daniel Rodrigues e Gustavo Fernandez continuam em quadra para a disputa da final de duplas do Wheelchair Tennis Elite. A dupla entre o brasileiro e o argentino enfrentam os espanhóis Daniel Caverzaschi e Martin De La Puente.

Para seguir as comemorações, o Rio Open 2025 será palco de mais um momento histórico. Após a grande final, será realizada uma merecida homenagem aos tenistas Vitória Miranda e Luiz Calixto. Os brasileiros foram campeões do torneio juvenil de tênis em cadeira de rodas no Australian Open.

continua após a publicidade

Relembre derrota que tirou João Fonseca do Rio Open 2025

A estreia de João Fonseca no Rio Open 2025 não foi o que os milhares de fãs esperavam na última terça-feira (18). Na oportunidade, o tenista brasileiro foi dominado pelo francês Alexandre Muller, 60º no mundo, que garantiu uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4) sobre Fonseca. O jogo teve "apenas" 1h32 de duração e marcou o adeus do jovem fenômeno ao torneio logo na primeira rodada.

Como foi o jogo entre João Fonseca e Alexandre Muller?

Mesmo que o público estivesse todo ao lado de João Fonseca, Muller soube manter a concentração do início ao fim do primeiro set. Quebra de serviço atrás de quebra de serviço, o francês chegou a abrir 5/0 e ameaçou um "pneu", para incredulidade da torcida brasileira.

continua após a publicidade

Aparentemente nervoso, João Fonseca só conseguiu encaixar algumas bolas e esboçar reação no quinto game, quando confirmou o serviço. Mas pouco adiantou, porque, na sequência, Alexandre Muller confirmou o serviço e venceu o primeiro set por 6/1.

Depois de um primeiro set para esquecer, João Fonseca demonstrou estar mais à vontade em quadra e buscou a reação no segundo. Mais concentrado, conseguiu manter os serviços — mas também encontrou um oponente em grande noite e que não deu margem para erros. O resultado foi um empate em 6/6. No tie-break, vitória de Muller por 7-4.

➡️Fique por dentro de todas as notícias do esporte em tempo real no WhatsApp! Clique aqui e siga o canal do Lance!