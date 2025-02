Após sólida campanha, Rafael Matos e Marcelo Melo conquistaram uma vaga para a grande final do Rio Open 2025. A dupla 100% brasileira enfrentará os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar, em duelo válido pelo título do maior torneio sul-americano de tênis. A partida será neste sábado (22), no terceiro jogo da programação, a partir das 20h (de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo pelo Sportv 3.

Este torneio marca a sexta vez que duplas brasileiras chegam à final do maior evento de tênis da América Latina. Em 2019, Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva se tornaram a primeira dupla brasileira a alcançar a final, embora não tenham conquistado o título.

Como foi a vitória da dupla Matos/Melo no Rio Open 2025?

O confronto com Navone e Darderi foi marcado por intensas disputas. Os adversários começaram liderando, mas os brasileiros, com o apoio da torcida, conseguiram igualar o jogo em 5 a 5. Apesar de um primeiro set bastante equilibrado, a dupla argentina e italiana levou a melhor no tie-break. No segundo set, Rafael Matos e Marcelo Melo viraram o jogo, levando a disputa para o super tie-break, onde dominaram e garantiram a vitória por 10/5.

Rafael Matos e Marcelo Melo no Rio Open (Foto: Fotojump)

Para chegar às semifinais, a dupla Mariano Navone/Luciano Darderi superou os argentinos Francisco Cerúndolo/Tomás Martín Etcheverry e os brasileiros Felipe Meligeni/Orlando Luz.

Saiba todos os detalhes sobre o confronto

Rio Open 2025

Rafael Melo/Marcelo Matos x Jaume Munar/Pedro Martínez

🗓️ Data: 22 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: A partir das 20h (Horário de Brasília), terceiro jogo da programação

🌎 Local: Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv 3