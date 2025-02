O Brasil abriu a segunda partida no Circuito Mundial de Rugby Sevens derrotando a Austrália, atual campeã mundial e campeã olímpica nas Olimpíadas do Rio. A partida, válida pela fase de grupos da 4ª etapa do circuito, teve virada das brasileiras, que foram para o intervalo perdendo de 12 a 0.

O placar do jogo foi revertido na segunda etapa, com dois tries de Yasmin Soares, jogadora do Melina Rugby, clube do Cuiabá (MT). O jogo emocionante foi decidido no último lance, quando Thalita Costa aplicou um tackle salvador.

- É muito difícil encontrar palavras para descrever o significado desta vitória neste momento. O rugby sevens ainda não é popular no Brasil, estamos buscando o nosso espaço dia após dia e agora conseguimos mostrar a nossa força para o mundo inteiro - afirmou Raquel Kochhann após a partida.

Brasil Rugby Sevens em jogo contra a Austrália (Foto: Divulgação/SVNS)

Antes de enfrentar a Austrália, o Brasil estreou contra as canadenses e foi derrotado por 26 a 19. As Yaras chegaram na metade da partida em igualdade, mas o Canadá abriu vantagem no segundo tempo.

Yaras ficaram em 10º nas Olimpíadas

Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Brasil fechou a participação em 10º lugar e venceu um de cinco jogos disputados. No Canadá, as Yaras já enfrentaram a seleção anfitriã, que ganharam a medalha de prata nas Olimpíadas, e derrotaram as australianas, campeãs olímpicas em 2016.

Raquel Kochhann destacou o avanço que o Brasil está tendo nas disputas de rugby sevens:

- Disputar a elite do Circuito Mundial é um desafio enorme, mas aos poucos estamos conseguindo grandes resultados, graças à união desse time.

Neste sábado (22), as Yaras enfrentam a Espanha e buscam classificação para as quartas de final do Circuito Mundial de Rugby Sevens. O jogo será às 19h45 (de Brasília) e terá transmissão do Disney+ e do aplicativo Rugby Pass.

