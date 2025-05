Saindo do Brasil, Darlan projeta futuro: ‘Quem sabe, já, já eu volto’

Aos 22 anos, o oposto Darlan está de saída do Sesi-Bauru rumo ao voleibol internacional. Neste domingo (4), após a final entre Campinas e Cruzeiro, ele foi eleito como o melhor de sua posição na Superliga 2024/2025. Em conversa com o Lance!, o atleta falou sobre amadurecimento e perspectivas para o futuro.

Darlan defendia o Sesi-Bauru desde 2019, na época, ao lado do irmão Alan. Destaque do clube desde as categorias de base, ele conquistou a Superliga na temporada passada, sendo eleito MVP, além do título da Libertadores e vice na Copa Brasil e Campeonato Paulista. Apesar da eliminação do time paulista nas quartas de final este ano, Darlan entrou para a seleção da Superliga.

- Eu não esperava que eu fosse ganhar, porque nós caímos muito cedo, mas fico feliz de ser reconhecido por conta disso. Tô me dedicando e me esforçando mais a cada treino, a cada jogo e acho que é um reflexo disso. Tô amadurecendo bastante, principalmente por conta das responsabilidades que eu tenho agora - avaliou.

Após sua última partida pelo Sesi-Bauru, a camisa 18, usada por Darlan, foi 'congelada' pelo clube. O número só voltará a ser utilizado na equipe pelo próprio Darlan, em caso de retorno ao time.

Torcida brasileira e futuro

Darlan se prepara para temporada da Seleção (Foto: Divulgação / FIVB)

Mesmo sem o Sesi-Bauru em quadra no Ibirapuera, Darlan foi ovacionado pela torcida presente no ginásio quando foi anunciado como melhor oposto da temporada. Um dos destaques da Seleção Brasileira, Darlan enalteceu a paixão nacional pelo vôlei e deixou uma pista sobre possível volta ao país.

- Esse carinho da torcida é sempre muito bom, eu fico sempre muito feliz. A torcida sempre ajuda, na Seleção ou no clube. O povo brasileiro tem um carinho enorme pelo vôlei. Vou sentir bastante falta, mas quem sabe já já eu volto - finalizou.

A Seleção Brasileira poderá contar com o apoio da torcida na primeira fase da Liga das Nações (VNL), que será sediada no Rio de Janeiro. A disputa masculina acontece entre os dias 11 de junho a 3 de agosto.