Cruzeiro vira sobre Campinas e fica com o título da Superliga

O título da Superliga Masculina 2024/2025 ficou com o Cruzeiro. Na manhã deste domingo (4), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a equipe venceu o Campinas por 3 a 1 com parciais de 18/25, 25/23, 25/23 e 25/21. Foi o nono título dos mineiros.

A partida foi marcada pelo encontro de Bruninho e Lucão em lados opostos da quadra, após atuarem juntos por quatro equipes e pelo Brasil. Além dos dois, outros grandes nomes da Seleção Brasileira disputaram a final, como Maurício Borges, Douglas Souza e Wallace.

Cruzeiro e Campinas em quadra pela final da Superliga 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Relato do jogo entre Cruzeiro e Campinas, pela Superliga

Campinas começou dominando a partida, abrindo 11 a 3 no placar no primeiro set. A vantagem da equipe paulista chegou a 10 pontos na primeira parcial. O Cruzeiro conseguiu buscar a recuperação e diminuir a vantagem, mas o time paulista fechou com facilidade por 25 a 18.

O segundo set começou com o Cruzeiro melhor, liderando o placar. Porém, o Campinas voltou a crescer na parcial e encostou, diminuindo a vantagem do adversário para um ponto. Os mineiros empataram a partida ao fechar o segundo set por 25 a 23.

A terceira parcial foi mais parelha, com o Cruzeiro à frente no placar desde o início, mas sem abrir grande vantagem. O Campinas chegou aos 20 pontos após rally eletrizante, com direito a defesaça de Bruninho. Mesmo assim, o Cruzeiro levou a melhor e venceu a parcial por 25 a 23.

Encaixado, o Cruzeiro manteve o ritmo e liderou o quarto set, chegando a abrir seis pontos de vantagem. A equipe não teve muita dificuldade para manter a liderança no placar e fechar por 25 a 21.

