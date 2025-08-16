Parceria com Calderano e missão em Paris: conheça promessa do tênis de mesa
Aos 19 anos, Leonardo Iizuka figura no top-100 do ranking mundial
PARAGUAI - O tênis de mesa é uma das modalidades olímpicas que mais conquistou o coração dos brasileiros, especialmente após as Olimpíadas de Paris 2024, e um talento da nova geração vem construindo seu espaço no cenário mundial para levar a tradição adiante. Trata-se de Leonardo Iizuka, 19 anos, que representa o Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Veja no vídeo acima.
➡️Tênis de mesa no sangue: destaque no Pan Júnior consolida herança no esporte
Natural de São Caetano do Sul, em São Paulo, Leonardo tem sido figurinha carimbada nos principais torneios da World Table Tennis (WTT) e figura na 83ª posição no ranking mundial. Em 2025, ele disputou o Mundial de Tênis de Mesa em Doha, no Catar, e venceu sua primeira partida em mundiais adultos, ao superar o nigeriano Olajide Omotayo na estreia.
O jovem atleta cita Hugo Calderano e Bruna Takahashi como grandes referências e responsáveis pelo recente aumento da popularidade do tênis de mesa do Brasil. Iizuka e Calderano, além de parceiros de seleção brasileira, aturam juntos pelo clube Liebherr Ochsenhausen, da Alemanha, que Leonardo ainda defende.
— Eu joguei uma temporada inteira com ele, foi uma das coisas que me fez aprender muito, ver tantos atletas de alto nível, conviver com o Hugo, porque foi um dos primeiros contatos que eu tive de conviver no dia a dia, porque ele mora lá e eu comecei a morar lá também. Foi uma experiência muito boa pra poder aprender bastante dele, que é um atleta tão forte e que é tão querido pelo Brasil - conta.
Experiência em Paris
Em 2024, Leonardo Iizuka esteve na delegação brasileira que foi aos Jogos Olímpicos de Paris como reserva. Apesar de não ter disputado uma partida oficialmente, o atleta destaca a experiência como uma das principais de sua carreira.
— Pelo esporte foi a melhor experiência que eu tive, porque Jogos Olímpicos é onde todo atleta sonha em participar e eu não participei jogando na mesa, mas já foi um feito muito grande pra eu poder ter ido como reserva, a confiança dos técnicos em levar um atleta jovem pra representar o Brasil mesmo como reserva, foi uma experiência incrível - finalizou.
Tênis de mesa no Pan Júnior
As disputas do tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025 começam a partir deste sábado (16). Além de Felipe Doti, Leonardo Iizuka, Beatriz Fiore e Karina Shiray também representam o Brasil nas provas individuais, de duplas e por equipes. O calendário da modalidade em Assunção vai até esta quinta-feira (21).
Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)
