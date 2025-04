Saiba quem é o adversário de João Fonseca na estreia em Madri

João Fonseca, aos 18 anos, fará um duelo da nova geração em sua estreia no Masters 1000 de Madri, muito provavelmente na quinta-feira (24). Isso porque foi definido, nesta terça (22), que seu primeiro rival será o qualifier dinamarquês Elmer Moller, 114º do mundo, de 21 anos, que, no último domingo, venceu o Challenger de Oeiras, em Portugal. Os dois jamais se enfrentaram no circuito profissional.

Embora seja três anos mais jovem que o adversário, os números de João Fonseca são bem superiores. Enquanto o dinamarquês soma uma vitória em dois jogos (em chaves principais de ATP) em 2025, o brasileiro ganhou nove das 14 partidas que disputou até agora, com destaque para seu primeiro título desse nível, conquistado em Buenos Aires, em fevereiro. Moller, por sua vez, ainda busca a primeira final na carreira nesse nível.

As duas partidas de Moller (fora os Challengers) neste ano foram na quadra rápida da Copa Davis, em Copenhagem, no duelo contra a Sérvia: perdeu para Miomir Kecmanovic (55º) e derrotou Hamad Medjedovic (94º), ambas decididas no terceiro set. Fora esses jogos e a derrota na estreia no qualifying do Aberto da Asutrália, em janeiro, o tenista da Dinamarca só jogou Challengers neste ano. Seu único troféu, nesse nível, foi conquistado no último domingo (20). Na final, ele surpreendeu o argentino Francisco Comesana (62º), por 6/0 e 6/4, vídeo abaixo.

No Challenger de Oeiras, o dinamarquês estreou vencendo o brasileiro Thiago Monteiro (93º). Depois, eliminou o veterano cazaque Mikhail Kukushkin, de 37 anos e 167º, por W.O., o suíço Remy Bertola (292º) e, na semifinal, o russo Roman Safiullin (73º). Já no quali espanhol, Moller derrotou o americano Nishesh Basavareddy (107º, por duplo 6/1) e o polonês Kamil Majchrzak (90º, por 5/7, 6/4 e 6/4).

O número 1 do Brasil, por sua vez, conquistou dois Challengers neste ano: em Camberra, na Austrália, em janeiro, e em Phoenix, nos EUA, em março, ambos na quadra rápida.



Quem vencer o confronto entre João Fonseca e Moller encara, na segunda rodada, o americano Tommy Paul (12º).

João Fonseca treinou com algoz

Enquanto aguardava a definição de seu adversário de estreia, João Fonseca treinou nesta terça-feira (22). Em vídeo publicado pelo diário espanhol 'Marca', a arquibancada estava cheia para ver o treino do número 1 do Brasil com Alex De Minaur (7º do mundo). Curiosamente, o tenista da Austrália foi o último algoz do brasileiro, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, em março.

Como se vê no vídeo abaixo, a arquibancada lotou para acompanhar o treino do brasileiro com o número 1 da Austrália:

Enquanto o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai enfrentar o jovem dinamarquês, De Minaur vai duelar, na primeira rodada, o ganhador do duelo entre o italiano Lorenzo Sonego e o sérvio Miomir Kecmanovic.

Ano passado, em Madri, o número 1 do Brasil estreou em Masters 1000 derrotando o americano Alex Michelsen. Na rodada seguinte, João Fonseca parou diante do britânico Cameron Norrie.

Thiago Monteiro cai no quali

Enquanto isso, o cearense Thiago Monteiro, que chegou à terceira rodada ano passado em Madri, caiu na final do qualifying. Nesta terça, o brasileiro (94º) parou diante do americano Ethan Quinn (119º), por 2/6, 7/6 (5) e 7/6 (0).