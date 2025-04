Djokovic elogia Rebeca Andrade e se espanta com João Fonseca: ‘Não é normal’

Rebeca Andrade se tornou a primeira mulher brasileira a ganhar o Prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte" e Novak Djokovic, atual número cinco do mundo, elogiou a brasileira e expressou sua admiração pela carreira da medalhista olímpica.

Um dia antes da premiação, Rebeca e Djokovic se encontraram no Santiago Bernabéu, durante a vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao por 1 a 0, pelo Campeonato Espanhol. O tenista comentou sobre o encontro e a elogiou.

— Há muitos motivos para celebrar Rebeca. Nos últimos meses, com os Jogos Olímpicos e tudo que fez na carreira estelar. Não falo muito português, ela não fala muito inglês, é difícil para nos comunicarmos. Ela tem uma energia boa, que eu gosto, um belo sorriso. Nos encontramos no estádio do Real Madrid ontem (domingo). Viemos aqui para celebrar os valores do Laureus.

Além de Rebeca Andrade, Djokovic elogia João Fonseca

Além de Rebeca Andrade, Djokovic também demonstrou admiração por outro brasileiro: João Fonseca. Impressionado com o jovem, o sérvio destacou um desafio para a nova geração do tênis.

— (João mostra) Muita força, talento, mas também maturidade para sua idade, o que é muito impressionante. Não é normal ter um adolescente com essa concentração, sem oscilar tanto na quadra. Agora está no começo da carreira, vai se deparar com sensações, mas observei que ele tem uma família estável, sólida, um bom time. Desejo sorte a ele e aos brasileiros, que querem um outro número 1 depois do Guga — comentou Djoko, em entrevista ao Sportv.

Vale destacar que Djokovic pode enfrentar João Fonseca nas quartas de final do Masters 1000 de Madri, que começa nesta quarta-feira (23). O brasileiro enfrentará um qualifier que conhecerá nesta terça-feira (22) e joga na quinta, já o veterano do tênis só joga no sábado (26).