João Fonseca revela sonho de enfrentar Novak Djokovic

João Fonseca, número 65 do mundo, concedeu entrevista para o site de Roland Garros, relembrou suas aparições como juvenil em 2022 e 2023 e destacou o desejo de enfrentar Novak Djokovic. Como se sabe, o sérvio, ex-líder do ranking e atual quinto, é tricampeão no saibro francês (em 2016, 2021 e 2023).

O tenista carioca, de 18 anos, jogará pela primeira vez a chave principal do Aberto da França, que começa dia 25 de maio. Ele destacou o desejo que encarar o maior campeão de Slams, Djokovic, que venceu 24 torneios desse nível.

- Quando começamos esses grandes torneios, os Grand Slams, os qualies, sempre digo ao meu treinador: 'Se eu for para a chave principal, quero jogar com o Djokovic', porque provavelmente é uma das últimas vezes. Espero poder enfrentá-lo - declarou Fonseca.

- Eu adoraria enfrentar o Djokovic na primeira ou na segunda rodada. Tentaria jogar o meu melhor tênis, o resultado não importaria, eu apenas aproveitaria - continou o número 1 do Brasil.

Saibro como recordação

João Fonseca guarda com carinho suas participações como juvenil em Roland Garros:

- Foi incrível. Até o saibro é diferente. Não temos esse tipo de saibro nem no Rio de Janeiro, mais no sul do Brasil, que é bem mais fino. Foi tudo superespecial", afirmou Fonseca que fez quartas de final na chave junior em 2023.

O número 1 do Brasil revelou um fato inusitado:

- Lembro do meu treinador (Guilherme Teixeira), fomos com um copinho e pegamos um pouquinho do saibro. Ele tem na prateleira do escritório dele no clube.

- Foi a primeira vez que vi tenistas incríveis na sala dos jogadores ou nas quadras de treino ao lado. Vi (Novak) Djokovic, vi (Andrey) Rublev, foi uma experiência incrível.

- Mal posso esperar para estar lá este ano pela primeira vez entre os profissionais."

João Fonseca e Djokovic podem se enfrentar nas quartas em Madri|

Sobre o sonho de enfrentar o sérvio, João Fonseca também disse:

- Gosto de jogar com os cabeças de chave, gosto do desafio. Jogo sem pressão, então acho que posso jogar bem lá. Eu também gosto de tocar com a galera, então é uma experiência que quero ter. Alguns músicos vão querer tocar de forma "mais fácil" primeiro, mas eu quero tocar as músicas mais icônicas.

Fonseca pode realizar esse desejo até antes do esperado, em uma eventual quartas de final do Masters 1000 de Madri. Ainda há um longo caminho pela frente. Ele enfrenta um qualifier na quinta-feira na primeira rodada e precisa vencer quatro partidas e o sérvio necessita ganhar três.

Há duas semanas, o sérvio parou na estreia do Masters 1000 de Monte Carlo, derrotado pelo chileno Alejandro Tabilo.