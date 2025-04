Enquanto aguarda a definição de seu adversário de estreia, que sairá do qualifying, João Fonseca treinou nesta terça-feira (22), no Masters 1000 de Madrid. Em vídeo publicado pelo diário espanhol 'Marca', a arquibancada estava cheia para ver o treino do número 1 do Brasil com Alex De Minaur (7º do mundo). Curiosamente, o tenista da Austrália foi o último algoz do brasileiro, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, em março.

Como se vê no vídeo abaixo, a arquibancada lotou para acompanhar o treino do brasileiro com o número 1 da Austrália:

Enquanto o pupilo do técnico Guilherme Teixeira ainda aguarda a definição do rival de estreia, na quinta, De Minaur vai enfrentar, na primeira rodada, o ganhador do duelo entre o italiano Lorenzo Sonego e o sérvio Miomir Kecmanovic.

João Fonseca, uma das novas joias



No último dia 18, o mesmo jornal espanhol classificou o brasileiro como 'uma das novas joias do tênis' que pisam no Aberto de Madri (também disputado na chave feminina). Na mesma publicação, são citados o espanhol Martin Landuce, de 19 anos, a russa Mirra Andreeva, de 19, e a tcheca Linda Noskova, de 20.

Ano passado, em Madri, o número 1 do Brasil estreou em Masters 1000 derrotando o americano Alex Michelsen. Na rodada seguinte, João Fonseca parou diante do britânico Cameron Norrie.

Thiago Monteiro cai no quali

Enquanto isso, o cearense Thiago Monteiro, que chegou à terceira rodada ano passado em Madri, caiu na final do qualifying. Nesta terça, o brasileiro (94º) parou diante do americano Ethan Quinn (119º), por 2/6, 7/6 (5) e 7/6 (0).

