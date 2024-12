Saiba quantos aces João Fonseca fez rumo à final do NextGen

Principalmente numa quadra rápida como a do King Abdullah Sports City, onde é disputado o NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita, um bom saque costuma fazer enorme diferença. Como esse piso ajuda a gerar mais velocidade na bolinha, ter, principalmente, o primeiro serviço eficiente é uma arma a mais. É o caso de João Fonseca (145º do mundo), finalista neste domingo (22), quando vai enfrentar, às 14h (de Brasília), o americano Learner Tien (122º).

Até agora, o jovem carioca, de 18 anos, de 1,85m, fez 27 aces em quatro partidas. Até então, na temporada, em 14 jogos em nível ATP, foram 39. Na estreia nesta semana, contra o francês Arthur Fils, foram sete. Na rodada seguinte, contra o mesmo Tien, em uma das partidas mais rápidas do torneio (1h07m), vencida pelo brasileiro por 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2), foram mais três. Já classificado, na terceira rodada da fase de grupos, em seu maior teste até agora, decidido em cinco tie-breaks bastante equilibrados, João Fonseca fez mais 11 aces, seu recorde na mesma partida, nesta semana, contra o grandalhão (1,93m) tcheco Jakub Mensik. Já na semifinal deste sábado, em duelo que durou apenas 59 minutos contra o francês Luca Van Assche, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira fez mais saques indefensáveis.

João Fonseca tem ótimo aproveitamento com primeiro saque

Embora não seja o líder em aces do torneio (Mensik fez incríveis 48, em apenas três jogos, 22 deles contra o brasileiro), outro número prova o quanto o serviço de João Fonseca vem atrapalhando a vida dos adversários. É o aproveitamento dos pontos vencidos quando encaixa o primeiro saque. Nas quatro partidas até aqui, o filho de Christiano e Roberta Fonseca alcançou, no mínimo, 70% nesse quesito.

Foram 73% diante de Fils, 70% contra TIen, novamente 73% no duelo com Mensik e, na semifinal, Van Assche, sofreu com o recorde do brasileiro nesse fundamento nesta semana: 85%.

A título de comparação, o também finalista Tien (de 1,80m) fez apenas 1 ace na estreia diante de Mensik (contra 24 do rival), quatro na derrota para Fonseca na segunda rodada, seis no jogo contra Fils e mais cinco na semifinal deste sábado (21), contra o compatriota Alex Michelsen (que, em quatro jogos, encaixou 26 aces, um a menos que Fonseca).

Pelo que se viu até agora no torneio, o 122º do mundo, numa quadra rápida como a do NextGen, só terá alguma chance de desbancar o favorito, se o adversário não estiver em um dia inspirado. Porque, até a semifinal, João Fonseca tem sobrado em quadra. E, muitas vezes, no saque também.