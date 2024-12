João Fonseca lidera cinco brasileiros na disputa do quali do Australian Open

Cinco brasileiros estão confirmados na lista do qualifying do Australian Open que será disputado entre os dias 6 à 9 de janeiro nas quadras rápidas de Melbourne Park, em Melbourne. 128 homens e 128 mulheres estarão na briga por 16 vagas na chave principal do AO 2025, entre eles, quatro brasileiros.

Thiago Monteiro, 109º, disputará a fase prévia, assim como o carioca João Fonseca, 145º e que jogará seu terceiro quali de Grand Slam e buscará vaga inédita na chave principal deste tipo de evento. No US Open, ele perdeu na última rodada, em agosto.

Felipe Meligeni, 149º, e Gustavo Heide, 172º, também lutarão pela vaga na chave principal do primeiro Major de 2025. No feminino, Laura Pigossi, 160ª, será a única brasileira a buscar vaga na chave principal.

Além dos brasileiros, a italiana Sara Errani, ex-número 5 do mundo, sua compatriota Martina Trevisan – semifinalista de Roland Garros de 2022 – e a nove vezes campeã de duplas Kristina Mladenovic também competirão nas eliminatórias, assim como as ex-top 20 jogadoras Petra Martic e Ana Konjuh.

O quali também foram concedidos aos campeões de simples júnior do Aberto da Austrália de 2024, Rei Sakamoto, do Japão, e Renata Jamrichova, da Eslováquia.

O Brasil está garantido na chave masculina com Thiago Wild, 74º, e Bia Haddad Maia, 17ª, na chave feminina. O Australian Open se iniciara no dia 11 de janeiro e vai até o dia 26, onde o italiano Jannik Sinner e a bielorrussa Aryna Sabalenka defendem os títulos da competição na individual.