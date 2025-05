No último fim de semana, os ginastas entraram em ação pelo Troféu Brasil de Ginástica Artística, em Brasília. Porém, a maior estrela da modalidade, Rebeca Andrade, não participou da primeira competição nacional neste início de ciclo olímpico. Focada no Mundial de Ginástica, principal competição do calendário, a maior medalhista olímpica do país somente voltará a competir no segundo semestre de 2025.

O início do caminho até os Jogos de Los Angeles 2028 marca o quarto ciclo olímpico de Rebeca Andrade, que chega com uma bagagem muito diferente de quando estreou, aos 17 anos, nos Jogos do Rio 2016. Com o sucesso nas edições seguintes, em Tóquio e Paris, com seis medalhas no total, ela chegou ao patamar de atleta consagrada e pode adotar um ritmo diferente na rotina de preparação.

- Estou muito tranquila, não estou treinando muito pesado ainda. A parte da fisioterapia é muito mais intensa e o fortalecimento também. Esse ciclo está sendo diferente. Sempre tive que treinar muito o tempo todo e agora eu consigo conversar com meu treinador e dizer 'Preciso de um tempinho pra mim, cuidar do meu corpo e da minha mente', para então ainda podermos ter mais Rebeca no futuro - declarou a ginasta, em entrevista ao portal Olympics.com.

De olho no Mundial

O principal compromisso da temporada da Ginástica é o Mundial da modalidade, que acontece em outubro, em Jacarta, capital da Indonésia. Além de Rebeca Andrade, a competição também deve contar com as outras estrelas da ginástica artística brasileira Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Julia Soares, que também passar por período de recuperação após o bronze por equipes em Paris.

Rebeca Andrade fez história com série de solo (Foto: Ricardo Bufolin/ CBG)

Apesar de já ter marcado seu nome na história da ginástica, Rebeca Andrade ainda pretende buscar outras conquistas em sua carreira.

- Não vou colocar um limite nos meus sonhos, acho que seria injusto depois de tudo o que eu passei. Ainda tenho muitos sonhos e objetivos, tenho o desejo de provar que ainda tenho mais a mostrar - declarou ao Olympics.com.