Equipe do Brasil é ‘campeã de tudo’ na Copa de Ginástica Rítmica

O conjunto brasileiro teve uma estreia dourada no primeiro ano de ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028. No último fim de semana, a equipe participou de sua primeira competição internacional da temporada e conquistou três ouros na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica de Portimão, em Portugal, incluindo o inédito título na classificação geral, somatório das séries simples e mista.

Nas finais disputadas no domingo (11), a equipe formada por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Ana Luiza Franceschi, Nicole Pircio e Bárbara Urquiza faturou o ouro na série simples com 5 fitas com nota de 26.700, superando o desempenho exibido nas classificatórias, quando a nota foi de 25.200.

O segundo ouro veio na série mista com três bolas e dois arcos, ao som do sucesso 'Evidências', de Chitãozinho e Xororó. Mais uma vez, a equipe brasileira aumentou a nota em relação à fase classificatória, e subiu ao lugar mais alto do pódio com nota de 27.500.

Babi Domingos disputa finais

O Brasil também teve representantes nas finais do individual por aparelhos. Babi Domingos foi à decisão do arco, com sua série embalada pela trilha sonora de 'Rei Leão', e terminou com a sexta colocação, com nota de 27.500. O pódio foi formado pela dobradinha da Bielorrússia, com Alina Harnasko e Anastasiia Salos, em primeiro e segundo lugar, e a americana Megan Chu, que levou o bronze.

Brasil disputará o Mundial em casa (Foto: Divulgação/ Federação de Ginástica de Portugal)

Mundial de Ginástica Rítmica em casa

A principal competição da temporada da Ginástica Rítmica é o Mundial, que acontece entre os dias 20 e 24 de agosto, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Será a primeira vez que o Brasil sedia o mundial da modalidade, que deve contar com mais de 400 atletas de 70 países. A venda de ingressos para o evento começa nesta terça-feira (13), pela plataforma ingresse.com.