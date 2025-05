Brasil encerra Grand Slam de Judô com medalhas 100% femininas

No último domingo (11), o Brasil encerrou a participação no Grand Slam de Judô de Astana com seis medalhas de bronze, todas conquistadas por mulheres. Os pódios no Cazaquistão vieram pelas mãos de Natasha Ferreira (48kg), Jessica Pereira (52kg), Shirlen Nascimento (57kg), Rafaela Silva (63kg), Luana Carvalho (70kg) e Beatriz Freitas (78kg).

Rafaela Silva é destaque em nova categoria

O bronze de Rafaela Silva foi a primeira medalha da judoca em Grand Slam após a mudança de categoria, e a segunda em competições internacionais, já que ela também foi bronze no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô, em Santiago. Em Astana, Rafaela superou adversárias da China, Croácia, Espanha e Polônia para subir ao pódio.

- Estou muito feliz pelo dia de hoje. Bati na trave na semifinal contra a japonesa, mas achei que fiz uma boa luta, uma boa competição, e que consegui colocar em prática meu judô no ne-waza e no tachi-waza. Também fui bronze no Pan-Americano, então venho nessa constância nessa nova categoria. Estou feliz com essa primeira medalha em Grand Slam, e acredito que o trabalho está sendo bem feito - avaliou Rafaela, após a competição.

Com a medalha de bronze, Rafaela Silva soma 500 pontos no ranking mundial. A expectativa é de que a brasileira, atual 65ª do mundo, figure no top-50 após atualização do ranking.

Bia Souza fora do pódio

O Grand Slam de Astana marcou o retorno da campeã olímpica Bia Souza às competições do circuito mundial após os Jogos Olímpicos de Paris. Ela estreou direto nas quartas de final por ser a melhor ranqueada da categoria +78kg, mas foi superada pela chinesa Xinran Niu.

continua após a publicidade

Bia Souza ficou com o quinto lugar (Foto: Divulgação/ IJF)

Bia Souza venceu a luta na repescagem, mas na disputa pela medalha de bronze, foi superada pela japonesa Ruri Takahashi, no golden score, encerrando a competição no 5º lugar. No Pan de Judô, Bia foi campeã no individual e por equipes mistas.