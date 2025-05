O revezamento 4x400 masculino do Brasil confirmou a classificação para o Mundial de Atletismo, após resultado no 7º Mundial de Revezamentos Guangzhou, na China. No último domingo (11), a equipe formada por Tiago Lemes da Silva, Lucas Carvalho, Elias Oliveira e Matheus Lima fez o melhor tempo do ano (3:01.14), venceu a prova da repescagem e garantiu a vaga.

O 4x400 masculino é comandado por Sanderlei Parrela, medalhista de prata nos 400m no Mundial de Atletismo de Sevilha, em 1999. O treinador destacou a mescla de gerações na equipe brasileira como um dos fatores para o sucesso no Mundial de Revezamentos.

- Estou muito feliz por termos conseguido qualificar o revezamento. Eu já tinha dito que esse era o nosso principal objetivo no Mundial de Revezamentos e gente alcançou. A gente fez uma mescla muito boa, de atletas mais experientes, como o Lucas Carvalho (31 anos) e o Tiago Lemes da Silva (29), e a juventude do Matheus Lima (21) e Elias Oliveira (20). Ter um programa para eles - ainda temos o Alison que pode entrar nesse revezamento - faz a gente sonhar com colher frutos - avaliou.

4x400 do Brasil vai ao Mundial de Tóquio (Foto: Divulgação/ World Athletics)

4x100, feminino e misto fora do Mundial

Outras equipes brasileiras disputaram a repescagem no Mundial de Revezamentos, mas não conseguiram a classificação para o Mundial de Atletismo. No 4x100, com Vinícius Moraes, Vitor Hugo dos Santos, Erik Cardoso e Felipe Bardi, o Brasil piorou o tempo em relação à disputa das qualificatórias e, como quarto colocado em sua bateria, ficou sem a vaga, já que apenas os dois melhores iriam ao Mundial.

Já no 4x400 feminino, o Brasil ficou a uma posição de se classificar. Com tempo de 3:29.86, a equipe formada por Anny de Bassi, Tiffani Marinho, Jainy Barreto e Letícia Lima fez o melhor desempenho do ano, mas ficou em quarto lugar na bateria, quando havia apenas três vagas disponíveis.

Por fim, o time misto no revezamento 4x400, formado por Jadson Erick Soares Lima, Érica Barbosa, Vinícius Galeno e Rita de Cássia Ferreira foi o último colocado em sua bateria na repescagem, com tempo de 3:19.19.

O Mundial de Atletismo 2025 acontece em Tóquio, no Japão, entre os dias 13 a 21 de setembro.