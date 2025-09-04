Na noite desta quinta-feira (4), Aryna Sabalenka alcançou a terceira final do US Open. Graças à vitória, de virada, sobre a anfitriã Jessica Pegula (4ª), por 4/6, 6/3 e 6/4.



➡️ Equipe de João Fonseca na Laver Cup anuncia duas substituições

➡️ Sinner faz história com mais uma semifinal do US Open

➡️ Confira os tenistas com mais semis de Slam na carreira

continua após a publicidade

A bielorrussa Sabalenka se tornou a sexta líder do ranking, desde 1975, a alcançar três finais de Grand Slam na mesma temporada. Antes dela, alcançaram tal proeza a tcheca naturalizada americana Martina Navratilova, a alemã Steff Graf, a suíça Martina Hingis e as americanas Monica Seles e Serena Williams.

No vídeo abaixo, o match-point vencido pela atual campeã de Nova York, que, desde 2022, chegou a todas as finais de Grand Slams em quadras rápidas:



continua após a publicidade



Sabalenka aguarda Osaka ou Anisimova

Vice do Aberto da Austrália, em janeiro, para a americana Madison Keys, e de Roland Garros, para Coco Gauff, outra tenista dos EUA, Sabalenka, líder do ranking, tem a chance de vencer mais um Grand Slam no sábado. Sua rival sai do embate entre a anfitriã Amanda Anisimova e a japonesa e bicampeã Naomi Osaka.



Dessa vez, a número 1 do mundo chegara à semifinal sem perder um set sequer, em quatro partidas. Nas quartas, Sabalenka venceu a tcheca Marketa Vondrousova por W.O..



As últimas campeãs do US Open:



2015 Flavia Pennetta (ITA)

2016 Angelique Kerber (ALE)

2017 Sloane Stephens (EUA)

2018 Naomi Osaka (JAP)

2019 Bianca Andreescu (CAN)

2020 Naomi Osaka (JAP)

2021 Emma Raducanu (GBR)

2022 Iga Świątek (POL)

2023 Coco Gauff (EUA)

2024 Aryna Sabalenka (BLR)