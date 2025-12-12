menu hamburguer
Mais Esportes

Júlia Azevedo volta aos treinos 19 dias após ser baleada nas costas

Atleta de vôlei do Tijuca voltou à quadra nesta sexta-feira

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
17:45
Atualizado há 1 minutos
Julia Azevedo volta a treinar após ser baleada (Arquivo pessoal)
imagem cameraJulia Azevedo se exercita na quadra do Tijuca (Arquivo pessoal)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Atleta de vôlei do Tijuca, Júlia Azevedo foi baleada nas costas em uma tentativa de assalto, na noite de 23 de novembro, no mesmo bairro onde mora e fica o clube. Pois, nesta sexta-feira (12), a oposta voltou à quadra para seus primeiros treinos físicos desde que foi atingida.

➡️ De virada, Tijuca conquista primeira vitória na Superliga de Vôlei
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️No abraço de pai e filha, nem tiros transformam sonho em pesadelo
➡️Estrangeiras do Tijuca lamentam insegurança após atleta ser baleada

Com as férias no horizonte, a oposta só deve voltar a jogar em 2026. Antes disso, no entanto, Júlia vai treinar no Natal e no Réveillon.

O recomeço de Julia tem sido bastante comemorado pelas companheiras de time. Tanto que, três dias após ser baleada, a jogadora, mesmo em cadeira de rodas, fez questão de prestigiar a equipe, num reencontro de muita emoção na quadra do Tijuca.  A jogadora recebeu o carinho das demais atletas, todas muito emocionadas. Bruna Perez foi uma das que choraram muito ao abraçá-la, antes da partida contra o Sorocaba, pela Superliga.

Quatro dias após a tentativa de assalto, Júlia foi convidada pelo Fluminense a ir a um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol. E viu de camarote a goleada por 6 a 0 sobre o São Paulo.

Julia Azevedo foi ao Maracanã, convidada pelo Fluminense (Reprodução)
Júlia Azevedo foi ao Maracanã, convidada pelo Fluminense, com o marido e o pai (Reprodução)
Mensagem de Julia Azevedo sobre o Réveillon (Reprodução)
Mensagem de Júlia Azevedo sobre o Réveillon (Reprodução)

Atleta estava perto de casa quando foi baleada

Vice de Esportes Olímpicos do Tijuca, Marcos Azevedo, pai de Júlia, estava dirigindo o carro, quando a atleta foi baleada. Eles estavam a caminho de casa quando foram abordados por três assaltantes armados na rua Conde de Bonfim com a rua Henry Ford. No susto, ele arrancou com o carro, momento em que foram efetuados três disparos - um deles passou perto da cabeça de Marcos. O outro tiro acertou apenas a lataria do carro.

— O projétil entrou pelas minhas costas, mas, graças a Deus, não atingiu minha medula, passou a 1mm da minha coluna e não perfurou nenhum órgão, passando a menos de 1cm da minha bexiga, mas saiu sem causar danos maiores. Estou em recuperação e vou precisar me afastar um pouco do vôlei, mas vou ficar bem e vou voltar ainda mais forte - relatou a jogadora, nas redes sociais.

Julia Azevedo, baleada em assalto, fui ao jogo do Tijuca na Superliga
Júlia Azevedo, baleada em assalto, foi ao jogo do Tijuca na Superliga, ao lado do pai, Marcos (Divulgação)

