Revelação do ano, Rebeca Lima celebra resultados de 2025: 'É o passo inicial'

Em 2025, Rebeca Lima fez história ao se tornar campeã mundial de boxe, em competição disputada em Liverpool, na Inglaterra. O resultado deu a ela a honraria de Revelação do Ano, no Prêmio Brasil Olímpico, além de uma indicação a categoria de "Atleta do ano". Em entrevista durante o evento, a boxeadora refletiu sobre seus resultados em 2025 e projetou as competições do ano que vem.

— A conquista do Mundial foi muito gratificante. Sempre me imaginei nesses lugares de destaque. Estar conquistando esse espaço passo a passo é muito gratificante (...) Me imagino em lugares muito maiores que esse e quero estar muitas outras vezes nesse tapete vermelho (do Prêmio Brasil Olímpico). Ele reafirma que o trabalho está sendo feito e muito bem feito. É o passo inicial, eu diria — disse Rebeca.

Para o ano que vem, a meta, claro, é subir ao pódio em todas as competições. E as expectativas de Rebeca são altas.

— Ano que vem, todas as competições são metas: as preparatórias e as que são para valer. Ano que vem tem Sul-Americano, continental, as etapas da World Boxe, e todas essas são metas. O objetivo final é Los Angeles, mas todas as preparações até lá são metas. Pode ser até campeonato estadual: é uma meta — projetou.

Rebeca Lima está na final do Mundial de Boxe 2025 (Foto: Divulgação/ World Boxing)

Rebeca Lima iniciou no esporte na ONG Luta Pela Paz

Cria da Maré, no Rio de Janeiro, Rebeca deu seus primeiros passos no esporte na ONG Luta Pela Paz. Foi aos 14 anos que ela entrou no ringue pela primeira vez para lutar. Para ela, instituições como essa, que promovem a prática do esporte, são essenciais para o desenvolvimento de crianças e jovens.

— Os institutos fazem um trabalho que não consigo nem mensurar o quão importante é. Eles não só salvam, como transforam vidas através do esporte. O esporte é usado como atrativo para as crianças, que são carentes em muitos aspectos quando estão inseridas nesse território. É um trabalho salvador — definiu Rebeca.

O título mundial juvenil de 2018

O título mundial de 2025 foi o primeiro de Rebeca Lima na categoria adulta, mas em 2018 ela já havia conquistado o mundo no Juvenil, o que foi fundamental para a atleta permanecer no esporte.

— Ele (o título em 2018) acendeu uma luz. Antes disso, eu só tinha participado de competições nacionais. Foi o meu primeiro ano de torneios internacionais. Eu estava em transição, era o meu último ano de juvenil, antes de entrar na Elite. Então, fechar o ano com um resultado desse me acendeu uma chama de "é possível" — revelou a boxeadora.