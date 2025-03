Sabalenka é campeã em Miami e manda mensagem ao Brasil

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, conquistou, neste sábado, o título do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos. É a primeira vez que a tenista vence o torneio, realizado no piso duro e com premiação de US$ 8,9 milhões (aproximadamente R$ 51 milhões).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A líder do ranking derrotou a americana Jessica Pegula, quarta colocada, por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 e 6/2, em partida de 1h28min realizada na quadra central. O duelo começou uma hora atrasado por conta da chuva.

Sabalenka no WTA de Miami; tenista conquistou o título neste sábado (29) (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP)

Ao término da partida, Sabalenka voltou homenagear os brasileiros ao escrever 'Te Amo' na assinatura na câmera de transmissão. Ao longo de quase todo o torneio ela recebeu muita torcida dos brasileiros que invadiram o Miami Open.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo derrota Botafogo de virada em partida do NBB

A tenista sempre fez questão de agradecer e retribuir o carinho. O namorado de Sabalenka, Georgius Frangulis, é brasileiro.

Georgios Frangulis e Aryna Sabalenka. A tenista namora o brasileiro e expressa amor ao país (Foto: Divulgação)

Este é o 19º título da tenista, segundo no ano. Ela venceu o WTA 500 de Brisbane, na Austrália, em janeiro. Sabalenka havia sido vice no Australian Open e em Indian Wells.

Como foi o jogo de Sabalenka?

Na partida deste sábado, o início nervoso das duas foi com erros e muitas quebras. Pegula saiu na frente, Sabalenka devolveu a quebra, depois Pegula colocou 3 a 2. Sabalenka então abriu 5 a 3, mas não aproveitou e sofreu o empate, mas que quebrou de novo para fechar. No segundo set, a bielorrussa dominou, abriu 4 a 1, e finalizou com nova quebra, partindo na devolução.