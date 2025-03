Um nova oportunidade de acompanhar a brilhante carreira de Carlos Alcaraz está cada vez mais próxima. Neste sábado (29), a Netflix divulgou as primeiras cenas do novo documentário "Carlos Alcaraz: Meu caminho" sobre os bastidores da vida do tenista ao decorrer da temporada de 2024. A obra, sobre o terceiro colocado do ranking da ATP, está prevista para lançamento em abril de 2025.

A vitoriosa temporada de 2024 de Carlos Alcaraz foi acompanhada e celebrada pelos fãs de tênis. Durante o ano passado, o público pôde assistir às impressionantes atuações do espanhol em cada partida disputada, mas sua vida ainda foi deixada para o pessoal. No mês de abril, no entanto, o lançamento do documentário do tenista abordará os bastidores das competição e preparação fora das quadras.

No pequeno trailer, divulgado pela plataforma de streaming, Alcaraz aparece de uma maneira diferente das quadras. A primeira cena começa com o jovem espanhol sentado em uma casa e está de frente para sua estante de tênis, onde também ficam alguns de seus troféus. Ademais, em sua casa, o multicampeão aparece também cercado da família durante um almoço.

