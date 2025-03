Jakub Mensik alcançou sua primeira final de Masters 1000 no torneio de Miami, marcando um ponto significativo em sua carreira. A decisão, neste domingo (30), destaca a ascensão do jovem atleta que atualmente ocupa a 54ª posição no ranking mundial. O tenista de 19 anos enfrentará desafios, incluindo uma partida contra Novak Djokovic, a quem ele enviou um recado e relembrou a derrota no Masters de Xangai, na China, no ano passado.

continua após a publicidade

➡️ Com Messi na plateia, Djokovic fica a uma vitória do hepta em Miami

- Sou um jogador completamente diferente do que era naquele jogo. Lembro-me de entrar em quadra muito nervoso porque não estava mentalmente maduro. Não tenho dúvidas de que ficarei nervoso no domingo, mas acho que conseguirei lidar com eles muito melhor. Entrei para aproveitar a experiência, mas agora estou aqui para vencer - disse Mensik ao sérvio, que é seu ídolo no tênis.

A habilidade de Mensik em lidar com a pressão tem sido um destaque em sua jornada. Durante a entrevista, o tenista analisou sobre os seus pontos fortes, além de destacar sua recente evolução em competições.

continua após a publicidade

- Acho que um dos meus maiores pontos fortes é a maneira como lido com os pontos de pressão nas partidas. Sou capaz de manter a calma, me concentrar e jogar meu melhor tênis. É por isso que estou ganhando tantos tiebreaks este ano. Agora sei como o circuito funciona, estou confiante em minhas habilidades e sinto que sou um jogador de tênis melhor a cada dia - declarou.

A emocionante vitória sobre Taylor Fritz, o quarto colocado do ranking da ATP, em três sets, ilustra sua tenacidade e habilidade em momentos cruciais. Sobre isso, o tcheco comentou o quão difícil foi sua disputa nas semifinais do Miami Open.

continua após a publicidade

- É difícil administrar uma partida em que você sente que está fazendo tudo certo e só tem dois break points. Só tive chances reais nos tiebreaks e estou muito feliz por aproveitar. Eu sabia como manter a calma e o foco. Foi incrível conseguir administrar todas as emoções que eu estava sentindo por dentro; quando terminei a partida, eu as soltei - concluiu Mensik.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte