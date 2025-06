F1: Comentários sobre apostas tira comissário do GP do Canadá

Após uma junção de declarações polêmicas sobre o GP do Canadá da Fórmula 1, Derek Warwick foi suspenso de suas atividades como comissário neste final de semana. O ex-piloto de 70 anos, que já chegou a quatro pódios na F1, irá ficar de fora da corrida em Montreal após a decisão da FIA pela sua suspensão.

Uma empresa de apostas publicou falas atribuídas a Warwick em que ele criticava diferentes pilotos como Lando Norris, Yuki Tsunoda e Lance Stroll. Com polêmica, foi anunciado que Enrique Bernoldi irá ocupar a vaga no Centro de Operações Remotas em Genebra por todo fim de semana da competição.

– Após recentes comentários não autorizados para a mídia, a FIA decidiu suspender Derek Warwick de suas funções como comissário para o GP do Canadá deste fim de semana – declarou um comunicado da FIA.

Derek Warwick, comissário suspenso do GP do Canadá (Foto: Divulgação)

Com a repercussão e suspensão, Warwick revela ter reconhecido que teve descuido em suas falas, ainda mais por ter a função de comissário da FIA. O comissário pediu desculpas e retomará às funções no próximo GP da Áustria. Com o avanço do caso, Warwick se torna o segundo comissário de alta reputação a ser acusado de conceder declarações polêmicas sobre os pilotos a uma empresa de apostas em 2025.

Outras contradições

Ainda no ano de 2025, Johnny Herbert, perdeu a função de comissário devido a comentários controversos e fez com que não fosse mais considerado para eventos da F1, um cargo que foi ocupado por ele por anos.

Desde o final de 2024, o cargo de Herbert teve um interesse crescente pelos demais após ele ter feito parte do painel que castigou Max Verstappen, da Red Bull, por duas vezes no GP do México, ele deu declarações a uma empresa de apostas sobre as decisões feitas pela entidade diante das punições.