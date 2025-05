Em fevereiro de 2024, aos 17 anos, João Fonseca conquistou sua primeira vitória em ATP 500, derrubando o francês Arthur Fils na estreia do Rio Open e avançou até as quartas de final. Nesta semana, o alemão Justin Engel, com a mesma idade que o brasileiro tinha naquela ocasião, também conquistou inédito triunfo em um torneio desse nível.





No entanto, nesta quarta (21), o 333º do mundo não resistiu ao favorito Andrey Rublev (17º), na segunda rodada do ATP 500 de Hamburgo na Alemanha, que o derrotou por 6/3 7/5. Apesar do tropeço, o jovem alemão vai entrar pela primeira vez no top 300, assumindo o 283º do ranking na próxima atualização.

João Fonseca derrotou o algoz de Engel em janeiro



Curiosamente, em janeiro deste ano, foi contra o tenista da Rússia (então 9º do mundo) que o número 1 do Brasil conquistou sua maior vitória até agora, na estreia do Aberto da Austrália.



Na segunda-feira, na estreia, o jovem anfitrião superou o compatriota Jan-Lennard Struff (86º), por duplo 7/6.



Aquele foi o segundo triunfo do alemão em torneios ATP. Em outubro do ano passado, então 458º do mundo, ele venceu o suíço Coleman Wong (133º), na estreia do ATP 250 de Almaty, no Cazaquistão.

Alemão Justin Engel, aos 17 anos, venceu a primeira partida de ATP 500 (Divulgação)





Rublev é o próximo rival de Engel (Foto: AFP/Arquivo)

João Fonseca treina no Rio

Nesta semana, João Fonseca finaliza a preparação para disputar seu segundo Grand Slam como profissional. Roland Garros começa no próximo domingo (25).

O número 1 do Brasil e 65º do mundo compartilhou, nesta segunda-feira, o novo vídeo de uma de suas patrocinadoras, a Yonex:







Na semana passada, durante o Hall da Fama do COB, Perguntado pelo Lance! sobre que recado daria ao pupilo do técnico Guilherme Teixeira, Guga Kuerten, com sua simplicidade e carisma inconfundíveis, respondeu:



- Conheço pouco (risos). Em qualquer lugar que ele for, ainda, é permanecer dentro do processo de treinamento, de dedicação, constante empenho para se dedicar, conhecer o circuito, tirar experiência de toda e qualquer partida, vitória e derrota. Estou muito confiante de que eles estão fazendo uma trajetória bastante eficaz. O João vive experiências boas e consegue aprender com uma velocidade fora do comum.



